Бубнов отреагировал на трудоустройство жены Челестини в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о том, что супруга главного тренера ЦСКА Фабио Челестини получила должность в клубе.
«Появление жены Челестини. Бабаев говорит, что она не в тренерском штабе, а возглавляет аналитический отдел. И там основная еe функция – монтировать эпизоды на видео.
Ну а чего, у вас никто этого делать не может? Совершенно точно, что с ней подписан контракт.
Ну и что у вас там за аналитический отдел, если он берeт свою жену туда и она там руководить вами будет?» – заявил Бубнов.
- Челестини возглавил ЦСКА летом.
- Команда идет в РПЛ 4-й.
- ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.
Источник: «Коммент.Шоу»