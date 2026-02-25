Бубнов отреагировал на трудоустройство жены Челестини в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о том, что супруга главного тренера ЦСКА Фабио Челестини получила должность в клубе.

«Появление жены Челестини. Бабаев говорит, что она не в тренерском штабе, а возглавляет аналитический отдел. И там основная еe функция – монтировать эпизоды на видео.

Ну а чего, у вас никто этого делать не может? Совершенно точно, что с ней подписан контракт.

Ну и что у вас там за аналитический отдел, если он берeт свою жену туда и она там руководить вами будет?» – заявил Бубнов.