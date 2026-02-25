Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему не ест мясо и не употребляет спиртные напитки.

«Разные моменты проходил, смотрел, как и что подходит ближе. Пробовал в какой-то момент вообще практически без мяса и рыбы, что мне не очень подходит.

Хотя я такой человек, который раньше много ел мяса, но, отказавшись на какое-то время от мяса, понял, что все-таки этот продукт не необходим для меня. Я гораздо лучше и легче себя чувствую без мяса.

Конечно, это все индивидуально, но для меня нет большой проблемы. И в момент даже моей игровой карьеры, когда я постился во время постов, это не отражалось на моем физическом состоянии – ни на физическом, ни на анализах, которые мы сдаем: кровь, наличие железа, других минералов – все абсолютно в норме.

Для меня этот режим питания абсолютно комфортный. Я ем рыбу, не ем сейчас мясо, но я не фанат того, что не надо есть мясо.

Считаю, что это достаточно тяжелый продукт в плане усвоения, плюс качество продукта должно быть соответствующим всегда. Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно.

Даю ли себе какие-то послабления? Даю – пью кефир иногда. А алкоголь не пью достаточно давно. Не пью с 2018-го, как вернулся из «Уфы» в Санкт-Петербург.

По соображениям того, что работа главного тренера – это сплошной стресс, а алкоголь – не самый лучший способ уходить от этого стресса.

Плюс я, как человек православный, решил для себя попробовать, и, по большому счету, у меня нет никаких проблем.

Наоборот, всегда светлая голова, что хорошо для меня как по рабочим, так и по семейным моментам – всегда держать свою голову в здравом рассудке», – заявил Семак.