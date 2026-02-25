Введите ваш ник на сайте
Семак объяснил отказ от мяса и алкоголя

Сегодня, 21:45
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему не ест мясо и не употребляет спиртные напитки.

«Разные моменты проходил, смотрел, как и что подходит ближе. Пробовал в какой-то момент вообще практически без мяса и рыбы, что мне не очень подходит.

Хотя я такой человек, который раньше много ел мяса, но, отказавшись на какое-то время от мяса, понял, что все-таки этот продукт не необходим для меня. Я гораздо лучше и легче себя чувствую без мяса.

Конечно, это все индивидуально, но для меня нет большой проблемы. И в момент даже моей игровой карьеры, когда я постился во время постов, это не отражалось на моем физическом состоянии – ни на физическом, ни на анализах, которые мы сдаем: кровь, наличие железа, других минералов – все абсолютно в норме.

Для меня этот режим питания абсолютно комфортный. Я ем рыбу, не ем сейчас мясо, но я не фанат того, что не надо есть мясо.

Считаю, что это достаточно тяжелый продукт в плане усвоения, плюс качество продукта должно быть соответствующим всегда. Мясо можно есть без проблем, но есть редко – раз-два в неделю достаточно.

Даю ли себе какие-то послабления? Даю – пью кефир иногда. А алкоголь не пью достаточно давно. Не пью с 2018-го, как вернулся из «Уфы» в Санкт-Петербург.

По соображениям того, что работа главного тренера – это сплошной стресс, а алкоголь – не самый лучший способ уходить от этого стресса.

Плюс я, как человек православный, решил для себя попробовать, и, по большому счету, у меня нет никаких проблем.

Наоборот, всегда светлая голова, что хорошо для меня как по рабочим, так и по семейным моментам – всегда держать свою голову в здравом рассудке», – заявил Семак.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
  • Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 39 очками в 18 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
  • До этого они выиграли 6 из 7 розыгрышей Премьер-лиги.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1772045790
Молодец то что не пьёт
Ответить
Semenycch
1772046331
Я давно уже писал и повторял, что Сергей Богданович из породы Настоящих людей, таких как Гагарин, например
Ответить
Юбиляр
1772046443
Правильно, правильно - порей, сельдерей и петрушка творят чудеса! Гыгыгы. Но вот большинство болельщиков Зенита тебя не поймут(ну или сделают вид), ну во всяком случае насчет выпивки - набубениться косорыловки или боярышника, а потом тут хрень всякую писать, это же их нормальное состояние! Гыгыгы
Ответить
АлексМак
1772046715
достоин уважения
Ответить
волчарик
1772047342
Если все комфортно, то замечательно. Но не раз наблюдал когда люди ставят себе запреты слегка психологически проседают.
Ответить
DMитрий
1772047606
Данный пост посвящён 14 марта 2026 г.
Ответить
DMитрий
1772047715
Даю ли себе какие-то послабления? Даю – пью кефир иногда. Ммм... Чтобы это значило...? Повышает на 1% бражки в организме или всё-таки послабление?
Ответить
R_a_i_n
1772047746
Мы то думали денег на мясо и синьку не хватает.
Ответить
NewLife
1772049001
Чувствоется влияние безумной супруги. Человек не является жвачным животным, как Корова Овца Коза У нас: однокамерный желудок нет рубца для ферментации нет повторного пережёвывания жвачки гораздо более короткий кишечник, чем у травоядных Мы не можем переваривать целлюлозу (клетчатку травы) как коровы или овцы — у нас нет нужных микроорганизмов и специализированных отделов желудка. Кроме этого, тем, кто совсем не ест мясо, рано или поздно начинает не хватать витаминов, которые есть в мясе и которых нет в растительной пище. И побочный эффект - пердят он много.
Ответить
