Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о постах своей супруги Анны в социальных сетях.

– Увидеть вас вне работы – это в соцсетях супруги. В соцсетях только она тебя выкладывает. Ты с ней советуешься, когда она выкладывает?

– Нет. Это ее жизнь. Конечно, она иногда спрашивает у меня какие-то моменты. Иногда не спрашивает. Это ее жизнь, часть жизни, часть работы. Здесь она уже управляет.

Иногда она может спросить: «Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так». Иногда да, иногда нет.