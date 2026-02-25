Семак ответил, согласовывает ли жена с ним публикации в соцсетях

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о постах своей супруги Анны в социальных сетях.
– Увидеть вас вне работы – это в соцсетях супруги. В соцсетях только она тебя выкладывает. Ты с ней советуешься, когда она выкладывает?
– Нет. Это ее жизнь. Конечно, она иногда спрашивает у меня какие-то моменты. Иногда не спрашивает. Это ее жизнь, часть жизни, часть работы. Здесь она уже управляет.
Иногда она может спросить: «Можно я сделаю вот это или это, выложу тебя так или так». Иногда да, иногда нет.
- Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года. Вместе они воспитывают восьмерых детей.
Источник: ютуб-канал «Зенита»