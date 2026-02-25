Экс-глава «Локомотива» готов направиться в зону СВО – его обвиняют в заказных убийствах

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов ждет приговор суда по уголовному делу.

Липатова обвиняют в заказных убийствах.

В январе он признал вину, подтвердив, что заплатил 200 тысяч долларов за убийство директора юридической фирмы «Инюрконсалт» Игоря Фоминова.

Для подсудимого запросили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

«Липатов после вынесения приговора готов заключить контракт с министерством обороны РФ и направиться в зону СВО», – заявил адвокат обвиняемого.