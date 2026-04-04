Уволенный из «Крыльев Советов» Адиев стал жертвой ложной информации

Юрист, агент Антон Смирнов поделился известной ему информацией об отставке уже бывшего главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева.

«А дело было так: Адиев действительно полетел в Астану, но только для того чтобы повидать своих друзей, которые там остались после его работы в Казахстане.

Дальше все начинают высасывать из этого, что Адиев якобы поехал на переговоры. Переговоров как таковых не было. Адиев сразу отказался от предложения. Но повторюсь: он не летал специально на переговоры. Это был спонтанный разговор за дружеским столом, накрытым совершенно по другому поводу.

Отказ Адиева «Актобе» подтверждается тем, что «Актобе» назначил главным тренером Штефана Тарковича. Логично предположить, что, если бы у Адиева были договоренности с казахским клубом, то ко вчерашнему дню мосты с «КС» были уже сожжены, и «Актобе» тупо дождался бы увольнения Адиева.

Тему раздули местные журналисты, а не очень умный Иван Карпов ее подхватил.

В Самаре банкиры и губернатор решают всем этим воспользоваться. Им становится обидно за державу.

И вот они инициируют уход Адиева и даже объявляют о нем официально.

На месте Адиева я требовал бы зарплату до конца контракта. Он не нарушал условий контракта с «КС», а весной команда трижды выиграла (в том числе у «Локо» в Кубке), сыграла вничью с «Рубином» и дважды потерпела поражения, одно из которых на старте от обыгрывавшего всех подряд «Динамо», – написал Смирнов.