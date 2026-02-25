Глушаков – о поступке «Спартака»: «Детский сад какой-то»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о том, что красно-белые снова не поздравили его с днем рождения.

27 января экс-полузащитнику исполнилось 39 лет.

«Меня не обижает, что «Спартак» не поздравляет с днем рождения. Просто уже смешно становится, народ веселит. У Федуна то же самое. Детский сад какой-то.

То ли они каких-то болельщиков боятся, которые были в мафии, то ли еще что-то. Не могу понять», – заявил Глушаков.