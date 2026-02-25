Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Для РПЛ и среди российских игроков Глушенков – один из главных талантов.

– Он может про себя думать всe что угодно, но только не говори [вслух], блин. И тебя бы все любили и уважали, и он тогда был бы супер.

– Ну вот такой человек.

– Да. А мы что, отрицаем это?

– Ну вы сами сказали, по факту, что у «Зенита» нет такой стабильности, как у «Краснодара». И Глушенков об этом сказал, просто...

– Так это не его дело об этом говорить! Вот пускай кто-нибудь другой сказал бы Семаку об этом.

А он с ним справиться не может! Это проблема Семака. Как и с Венделом справиться он не может.