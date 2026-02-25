Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак

Бубнов назвал двух игроков «Зенита», с которыми не справляется Семак

Сегодня, 20:37
10

Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал поведение нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

– Для РПЛ и среди российских игроков Глушенков – один из главных талантов.

– Он может про себя думать всe что угодно, но только не говори [вслух], блин. И тебя бы все любили и уважали, и он тогда был бы супер.

– Ну вот такой человек.

– Да. А мы что, отрицаем это?

– Ну вы сами сказали, по факту, что у «Зенита» нет такой стабильности, как у «Краснодара». И Глушенков об этом сказал, просто...

– Так это не его дело об этом говорить! Вот пускай кто-нибудь другой сказал бы Семаку об этом.

А он с ним справиться не может! Это проблема Семака. Как и с Венделом справиться он не может.

  • 26-летний Глушенков проводит второй сезон в «Зените».
  • Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Вендел Семак Сергей Бубнов Александр
волчарик
1772041904
Вот не спится старому, как проснется так и рассказывает.
Ответить
Прокс
1772042539
Бубену палату сменили!!!
Ответить
Айболид
1772042606
И снится нам не рокот космодрома ....(с)
Ответить
Semenycch
1772042713
Сергей Богданович, когда играл за ЦСКА, ПСЖ, Рубин, Зенит, сборную России мог справиться с любым игроком. И уж сейчас подавно! Недаром Сергей Богданович был капитаном прекрасного Бердыевского Рубина и лучшей сборной России в истории, а в других командах был явным лидером как на поле, так и на скамейке! Просто грубость, резкость для достойного человека мало приемлемые черты характера и поведения. Да, кстати, я вспомнил, Сергей Богданович был капитаном и ЦСКА, игроки ЦСКА сами единогласно выбрали его капитаном в 19 лет! Представляете, каким нужно обладать характером, чтобы стать капитаном одной из лучших команд России в 19 лет!
Ответить
Император 1
1772042753
Лучше бы ты помолчал и справился бы со своим языком
Ответить
