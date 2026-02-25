Агапов озвучил свою версию задержания в Уфе

Футболист «Уфы» Илья Агапов, права на которого принадлежат ЦСКА, отрицает пьяный дебош в музыкальной школе.
«Врет Илья или нет, но, с его слов, было так. Он с утра вышел в Уфе на медосмотр. Сначала вызвал такси – оно не приехало. Решил: пройду два квартала.
В мороз околел и зашел по пути в здание общаги. Там консьерж-женщина. Она подумала, что он бомж или наркоман. Диалог не сложился. И она нажала на тревожную кнопку…
Агапов просидел в участке сутки. Сейчас его отпустили. И только после этого история выползла на свет», – сообщил источник.
- К 25 годам Агапов поиграл за 7 клубов.
- ЦСКА отдал его в аренду 10 февраля.
- Защитник недавно вернулся со сборов в Турции.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева