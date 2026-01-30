«Торпедо» рассталось с 6-м игроком за зиму

«Торпедо» договорилось о расторжении контракта с защитником Русланом Байтуковым.

«Байтуков выступал за чeрно-белых с июня 2024 года. За это время он провeл 33 матча, в которых сделал 1 результативную передачу. Руслан, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении москвичей.

После этого о подписании 28-летнего Байтукова сообщил «Челябинск». Там он ранее провел 6 сезонов.