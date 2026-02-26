Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе

Сегодня, 19:58
7

Появились новые подробности скандальной ситуации с участием Ильи Агапова.

  • Сообщалось, что футболист пьяным залез в музыкальную школу и угрожал охраннице.
  • Его задержали сотрудники Росгвардии – он сутки провел в отделении.
  • Сам Агапов отрицает дебош.
  • 10 февраля он был арендован у ЦСКА.

«Агапов провeл несколько часов в вытрезвителе. В отношении него не стали составлять протокол за административное правонарушение.

При задержании он не буянил. Агапова держали в вытрезвителе, где он пришeл в себя, после чего отпустили», – сообщил источник.

Еще по теме:
«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым 1
«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА 2
Агапов озвучил свою версию задержания в Уфе 8
Источник: Shot
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Агапов Илья
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
brаtskij
1772125416
Хорошо новоселье в Уфе отметил.
Ответить
Dr Metal
1772126347
Футболист Уфы так то, теперь за его воспитание башкиры в ответе
Ответить
Айболид
1772127462
Видимо из-за него пришлось остальных приживальцев трезвяка отпустить на все четыре стороны . Иначе как объяснить массовый наплыв на сайт всяких дубиновых зыпырывщиков .
Ответить
biber.ru
1772129232
На деньги попал, трезвяки сейчас платные.
Ответить
4епуха
1772129460
Жёлтая пресса
Ответить
Semenycch
1772129516
Сила есть, больше ничего не надо? Вымахал дылда под 2 метра, а мозгов не нажил! С другой стороны, с кем не бывает по молодости! :)
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772129872
Мне это знакомо, бывал по молодости и не раз...
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Престианни из «Бенфики» раскрыл, что на самом деле сказал Винисиусу
21:35
4
Гилерме назвал лучшего футболиста в истории РПЛ
21:21
МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных арбитров
21:00
9
ФотоСимволическая сборная недели в Лиге чемпионов
20:43
1
Овчинников призвал выгнать легионера из «Зенита»: «Он уже достал Семака»
20:16
6
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Тикнизян – о Галактионове: «Надо быть проще, где его мужское начало?»
19:34
8
Реакция Юрана на безграмотность зенитовца Вендела
19:12
2
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
Все новости
Все новости
Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе
19:58
7
Видео«Уфа» показала юмористическое видео после скандала с Агаповым
19:06
2
«Уфа» сделала заявление о скандале с Агаповым, арендованным у ЦСКА
Вчера, 20:23
2
Агапов озвучил свою версию задержания в Уфе
Вчера, 19:51
9
Защитника ЦСКА задержали в Уфе – он пьяным залез в музыкальную школу
Вчера, 18:08
16
Клуб Первой лиги объявил о временном переезде в Подмосковье
Вчера, 14:05
В Ярославле построят 2 новых футбольных стадиона
21 февраля
2
Кержаков: «Знаю, почему в «Урал» назначили Березуцкого, а не меня»
21 февраля
5
Ташуев лишил своих игроков выходных
21 февраля
ФотоКомбаров избавился от бывшего игрока «Спартака» Маслова
20 февраля
2
ФотоВратарь Ломаев подписал контракт с новым клубом
19 февраля
2
Клуб Первой лиги переедет в Подмосковье
19 февраля
7
Фото«Урал» арендовал белорусского нападающего
17 февраля
Стало известно, каким клубам отказал Бакаев ради возвращения в Москву
16 февраля
Ташуев прокомментировал приглашение в турецкий клуб
15 февраля
1
«Факел» отдал в аренду нападающего
15 февраля
Команда под руководством тренера чемпионского «Спартака» пропустила 7 голов
13 февраля
9
Фото«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Фото«Торпедо» объявило о подписании экс-игрока «Краснодара» и сборной России
13 февраля
6
«Факел» купил защитника «Ахмата»
12 февраля
1
Фото«Урал» арендовал украинского футболиста
12 февраля
Фото«Торпедо» подписало 11-го новичка
12 февраля
1
Российский клуб определился с будущим легионера, который не хотел приезжать на сборы
12 февраля
Кононов – об экс-футболисте 4 клубов РПЛ: «Всe-таки «Торпедо» его подпишет»
7 февраля
1
Новый стадион «Торпедо» будет опасен для зрителей
7 февраля
1
Фото«Уфа» продлила контракт с чемпионом России в составе «Спартака»
1 февраля
1
Тихонов объяснил увольнение из «Енисея»
1 февраля
2
ВидеоИгрок «Уфы» разбил окно во время матча с «Ахматом»
1 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 