Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе

Появились новые подробности скандальной ситуации с участием Ильи Агапова.

Сообщалось, что футболист пьяным залез в музыкальную школу и угрожал охраннице.

Его задержали сотрудники Росгвардии – он сутки провел в отделении.

Сам Агапов отрицает дебош.

10 февраля он был арендован у ЦСКА.

«Агапов провeл несколько часов в вытрезвителе. В отношении него не стали составлять протокол за административное правонарушение.

При задержании он не буянил. Агапова держали в вытрезвителе, где он пришeл в себя, после чего отпустили», – сообщил источник.