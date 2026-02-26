Футболист ЦСКА провел несколько часов в вытрезвителе

Появились новые подробности скандальной ситуации с участием Ильи Агапова.
- Сообщалось, что футболист пьяным залез в музыкальную школу и угрожал охраннице.
- Его задержали сотрудники Росгвардии – он сутки провел в отделении.
- Сам Агапов отрицает дебош.
- 10 февраля он был арендован у ЦСКА.
«Агапов провeл несколько часов в вытрезвителе. В отношении него не стали составлять протокол за административное правонарушение.
При задержании он не буянил. Агапова держали в вытрезвителе, где он пришeл в себя, после чего отпустили», – сообщил источник.
Источник: Shot