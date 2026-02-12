Российский клуб определился с будущим легионера, который не хотел приезжать на сборы

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о будущем в команде вингера Эдарлина Рейеса.
В январе он отказывался возвращаться в клуб и не приехал к началу зимних сборов. Позже игроку и его агентам пригрозили санкциями со стороны ФИФА и игрок вернулся в команду.
– Рейес остается?
– Да, остается.
– Каково его психологическое состояние после всей этой истории?
– Нормально, реанимируем, работаем. Педагогическую работу ведем, беседуем. Поэтому ничего, нормально.
- 28-летний Рейес в этом сезоне провел за «Арсенал» 16 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Доминиканской Республики в 600 тысяч евро.
Источник: Metaratings.ru