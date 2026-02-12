Российский клуб определился с будущим легионера, который не хотел приезжать на сборы

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о будущем в команде вингера Эдарлина Рейеса.

В январе он отказывался возвращаться в клуб и не приехал к началу зимних сборов. Позже игроку и его агентам пригрозили санкциями со стороны ФИФА и игрок вернулся в команду.

– Рейес остается?

– Да, остается.

– Каково его психологическое состояние после всей этой истории?

– Нормально, реанимируем, работаем. Педагогическую работу ведем, беседуем. Поэтому ничего, нормально.