Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы

Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы

Вчера, 21:08
2

Вингер Эдарлин Рейес вернулся в расположение тульского «Арсенала».

Ранее он отказывался возвращаться в клуб и не приехал к началу сборов команды.

«Арсенал» пригрозил доминиканцу и его агентам санкциями со стороны ФИФА со всеми вытекающими последствиями. Это вразумило Эдарлина и его представителей. Он уже тренируется с командой», – написал журналист Иван Карпов.

  • 28-летний Рейес выступает за клуб с января 2025 года.
  • В этом сезон он провел за «Арсенал» 16 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Доминиканской Республики в 600 тысяч евро.

Еще по теме:
«Торпедо» объявило о переходе двух игроков
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии 1
Тихонов объяснил, почему не достиг успеха в «Енисее» 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Рейес Эдарлин
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1769372848
Продать надо
Ответить
VVM1964
1769374834
Тот случай, когда "насильно мил будешь"!)...
Ответить
Главные новости
Хет-трик Глушакова за «Спартак», Джон Джон в «Зените», ЦСКА проиграл узбекистанцам, спаситель «Крыльев Советов» и другие новости
00:58
Захаряна предложили еще одному клубу РПЛ
00:10
21
Защитник «Зенита» захотел уйти из-за Семака
Вчера, 23:31
26
Карпин высказался о следующем месте работы
Вчера, 23:05
4
Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»
Вчера, 22:43
1
Талалаев оценил последствия ужесточения лимита в РПЛ
Вчера, 22:17
17
Названа сумма, которую ЦСКА предложил за 18-летнего серба
Вчера, 21:59
4
Экс-форвард сборной Франции назвал подписание конкурента Сафонова ошибкой «ПСЖ»
Вчера, 21:40
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Арсенал»
Вчера, 21:26
11
Тренер «Барселоны» скептически оценил игру команды после разгрома «Овьедо»
Вчера, 21:15
Все новости
Все новости
«Черноморец» определился с тренером на замену Евсееву
Вчера, 23:15
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
Вчера, 22:50
Экс-хавбек «Спартака» перейдет в российский клуб из чемпионата Азербайджана
Вчера, 22:08
1
Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы
Вчера, 21:08
2
«Торпедо» объявило о переходе двух игроков
24 января
«Урал» готов подписать Смолова, но при одном условии
23 января
1
Тихонов объяснил, почему не достиг успеха в «Енисее»
23 января
1
«Черноморец» принуждают назначить тренера, которого клуб не хочет
22 января
1
Фото«Торпедо» подписало игрока «Краснодара» – он стал 8-м новичком команды в январе
22 января
1
ВидеоИгроки «Урала» устроили юбилейный «тоннель» Григорию Иванову
21 января
ФотоЕще один чемпион в составе «Спартака» вошел в штаб «Ротора»
21 января
ФотоЛидер Первой лиги подписал бомбардира из чемпионата Косово
18 января
2
Нападающий «Факела» выкупил брата у другого клуба Первой лиги
16 января
2
ФотоВторой игрок «Серикспора» перешел в «Торпедо»
16 января
1
ФотоБывший игрок «Серикспора» перешел в московский клуб
14 января
Фото«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
ВидеоКостромской «Спартак» разом подписал трех легионеров
12 января
1
Фото3-кратный чемпион в составе «Спартака» стал тренером «Ротора»
12 января
2
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
12 января
4
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января
17
Тихий – о новогоднем столе: «Все как принято в нашей великой стране»
10 января
4
Костромской «Спартак» подписывает аргентинского вратаря
10 января
3
ФотоЭкс-динамовец Липовой подписал контракт с клубом Первой лиги
9 января
ФотоЭкс-вратарь «Зенита» Бабурин сменил клуб в Первой лиге
9 января
1
Бывший вратарь «Зенита» Бабурин нашел новый клуб
8 января
Ташуев объяснил, почему считает себя успешным тренером
5 января
2
В арабском фонде объяснили интерес к «Ротору»
5 января
Ташуев намекнул, что Гвардиола работает по его методичке
5 января
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 