Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы

Вингер Эдарлин Рейес вернулся в расположение тульского «Арсенала».

Ранее он отказывался возвращаться в клуб и не приехал к началу сборов команды.

«Арсенал» пригрозил доминиканцу и его агентам санкциями со стороны ФИФА со всеми вытекающими последствиями. Это вразумило Эдарлина и его представителей. Он уже тренируется с командой», – написал журналист Иван Карпов.