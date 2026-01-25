Российский клуб вернул легионера, который не хотел приезжать на сборы

Вингер Эдарлин Рейес вернулся в расположение тульского «Арсенала».
Ранее он отказывался возвращаться в клуб и не приехал к началу сборов команды.
«Арсенал» пригрозил доминиканцу и его агентам санкциями со стороны ФИФА со всеми вытекающими последствиями. Это вразумило Эдарлина и его представителей. Он уже тренируется с командой», – написал журналист Иван Карпов.
- 28-летний Рейес выступает за клуб с января 2025 года.
- В этом сезон он провел за «Арсенал» 16 матчей, забил 3 гола, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Доминиканской Республики в 600 тысяч евро.