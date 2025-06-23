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  • Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира

Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира

Сегодня, 09:14
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На Золотом кубке КОНКАКАФ прошли матчи 3-го тура группового этапа в группах A и D.

В группе A Мексика сыграла вничью с Коста-Рикой – 0:0. В составе мексиканцев полный матч провели защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащтиник «Динамо» Луис Чавес. Оба получили по желтой карточке на 57-й и 72-й минутах соответственно.

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. Он также получил «горчичник» на 84-й минуте.

В другой встрече в этой группе Доминиканская Республика сыграла вничью с Суринамом – 0:0.

Нападающий тульского «Арсенала» и сборной Доминиканской Республики Эдарлин Рейес вышел в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. Защитник «Спартака» и сборной Суринама Миенти Абена вышел в основе и был заменен на 90-й минуте. Он получил предупреждение на 48-й минуте.

Мексика и Коста-Рика набрали по 7 очков и вышли в четвертьфинал. Доминиканская Республика и Суринам, набравшие по 1 очку, завершили борьбу на турнире.

В группе D сборная Саудовской Аравии сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго – 1:1. Нападающий тринидадцев и «Спартака» Ливай Гарсия провел полный матч.

В другой встрече США победили Гаити со счетом 2:1.

Один из мячей у хозяев турнира забил Малик Тилльман, который догнал Угальде и Монтеса в гонке лучших бомбардиров турнира – у них по 3 гола.

Соединенные Штаты Америки заняли первое место в группе с 9 очками. Вместе с ними в четвертьфинал вышла Саудовская Аравия, набравшая 4 балла. Тринидад и Тобаго (2 очка) и Гаити (1) выбыли из борьбы.

Между собой в четвертьфиналах сыграют Мексика – Саудовская Аравия и США – Коста-Рика. Остальные участники плей-офф определятся по итогам сегодняшних матчей в группах B и C.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа A. 3-й тур

Мексика – Коста-Рика – 0:0

Доминиканская Республика – Суринам – 0:0

Удаление: Пуйоль, 30 – нет.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D. 3-й тур

Саудовская Аравия – Тринидад и Тобаго – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Сили, 10; 1:1 – Аль-Бурайкан, 60.

США – Гаити – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Тилльман, 10; 1:1 – Дон Дидсон, 19; 2:1 – Агьеманг, 76.

Календарь Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

Турнирные таблицы Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

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Источник: «Бомбардир»
Золотой кубок КОНКАКАФ Арсенал Динамо Локомотив Спартак Коста-Рика Мексика Доминиканская Республика США Гаити Суринам Саудовская Аравия Тринидад и Тобаго Гарсия Ливай Монтес Сесар Абена Миенти Угальде Манфред Чавес Луис Рейес Эдарлин
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Комментарии (1)
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alefreddy
1750661779
неплохое выступление игроков РПЛ
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