Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ

Главный тренер сборной Никарагуа Анри Дуарте исключил из состава трех игроков команды за нарушение дисциплины.

В понедельник Никарагуа проиграла Коста-Рике в матче первого тура КОНКАКАФ (0:4). После этой игры футболисты Марлон Лопес, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия вызвали проституток в отель, где проживает сборная.

«Служба безопасности отеля разбудила меня в час ночи и показала видео нескольких игроков, которые возвращались в номера. Мне сказали, что это Чаваррия, Монтенегро и Лопес.

Первым двум я сразу же сказал, чтобы они собрали свои вещи, потому что они исключены. Затем сотрудники отвели меня в другую комнату. В ней девушка выходила из душа, и там был Лопес. Было два часа ночи. Я сказал ему продолжить делать то, что он делал, но как только он закончит, он должен собраться и поехать домой», – сказал Дуарте.