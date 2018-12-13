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    Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ

    Главный тренер сборной Никарагуа Анри Дуарте исключил из состава трех игроков команды за нарушение дисциплины.

    В понедельник Никарагуа проиграла Коста-Рике в матче первого тура КОНКАКАФ (0:4). После этой игры футболисты Марлон Лопес, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия вызвали проституток в отель, где проживает сборная.

    «Служба безопасности отеля разбудила меня в час ночи и показала видео нескольких игроков, которые возвращались в номера. Мне сказали, что это Чаваррия, Монтенегро и Лопес.

    Первым двум я сразу же сказал, чтобы они собрали свои вещи, потому что они исключены. Затем сотрудники отвели меня в другую комнату. В ней девушка выходила из душа, и там был Лопес. Было два часа ночи. Я сказал ему продолжить делать то, что он делал, но как только он закончит, он должен собраться и поехать домой», – сказал Дуарте.

    • Никарагуа продолжит выступать на турнире с 20 игроками.
    • Команда Анри Дуарте занимает последнее место в группе В. Соперники Никарагуа: Коста-Рика, Гаити и Бермудские острова.
    • Турнир проходит с 15 июня по 7 июля в США, Коста-Рике и на Ямайке.

    Источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио

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