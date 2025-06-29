Определилась первая пара 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

На Золотом кубке КОНКАКАФ прошли первые матчи 1/4 финала.

Сборная Мексики победила Саудовскую Аравию со счетом 2:0. В составе мексиканцев не играли защитник «Локомотива» Сесар Монтес и полузащтиник «Динамо» Луис Чавес. Первый пропустил матч из-за перебора желтых карточек, а второй ранее получил серьезную травму.

В другом матче Панама сыграла вничью с Гондурасом – 1:1. В серии пенальти Гондурас оказался сильнее – 5:4.

Защитник сборной Панамы Эдгардо Фаринья, выступавший за «Химки», остался в запасе. Полузащитник панамцев остается лидером гонки бомбардиров турнира. Он довел число своих забитых мячей до 6.

В полуфинале Мексика сыграет с Гондурасом в Санта-Кларе (Калифорния) 2 июля.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала.

Панама – Гондурас – 1:1 (1:0). По пенальти – 4:5

Голы: 1:0 – И.Диас, 45+1 (с пенальти); 1:1 – Лосано, 82.

Мексика – Саудовская Аравия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Вега, 49; 2:0 – Маду, 81 (автогол).

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