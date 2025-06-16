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Угальде оформил дубль с пенальти на Золотом кубке КОНКАКАФ и принес Коста-Рике победу над Суринамом

Сегодня, 08:18
6

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде забил два гола в ворота Суринама в матче 1-го тура группы A Золотого кубка КОНКАКАФ. Форвард оформил дубль с пенальти на 19-й и 90+13-й минутах. Второй мяч оказался победным для Коста-Рики, котора выиграла со счетом 4:3.

Угальде провел на поле весь матч. Защитник «Спартака» и сборной Суринама Миенти Абена вышел на замену после перерыва.

Ранее в группе A сборная Мексики обыграла Доминиканскую Республику со счетом 3:2. Победный гол у мексиканцев забил защитник «Локомотива» Сесар Монтес. Он вышел в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте. Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес не попал в заявку на матч.

Нападающий тульского «Арсенала» и сборной Доминиканской Республики Эдарлин Рейес вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

В матче группы D сборная США разгромила Тринидад и Тобаго со счетом 5:0. Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия не попал в заявку тринидадцев на матч. В другой встрече в этой группе команда Гаити уступила Саудовской Аравии со счетом 0:1.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа A. 1-й тур

Коста-Рика – Суринам – 4:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Мартинес, 14; 2:0 – Угальде, 19 (с пенальти); 2:1 – Керк, 34; 2:2 – Маргарет, 59; 2:3 – Пинас, 64 (с пенальти); 3:3 – Алькосер, 76; 4:3 – Угальде, 90+13 (с пенальти).

Мексика – Доминиканская Республика – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Альварес, 44; 2:0 – Р. Хименес, 47; 2:1 – Федерико, 51; 3:1 – Монтес, 53; 3:2 – Аскона, 67.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа D. 1-й тур

Гаити – Саудовская Аравия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Аль-Шехри, 21 (с пенальти).

США – Тринидад и Тобаго – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Тилльман, 16; 2:0 – Тилльман, 41; 3:0 – Агьеманг, 44; 4:0 – Ааронсон, 82; 5:0 – Райт, 84.

Календарь Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

Турнирные таблицы Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

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Комментарии (6)
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TIMOTHY
1750051218
С пенальти оба, я то думал звезда)
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Литейный 4 (returned)
1750051407
Спартаковская школа бить левые пенальти. У него все голы, или пенальти, или из вне игры при попустительстве судей. Гыгыгы
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рылы
1750051433
позор! снова лукойл занёс, чтобы манфреда гыгыльда оформила дубль с двух левейших пенальти! и судье-дезеуву занесли, играли до 114й минуты. стыдно за спартаг!
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Cleaner
1750061057
А в СПРРТАКЕ Угальде ОТДЫХАЕТ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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