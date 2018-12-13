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    Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Ямайка вышли в полуфинал турнира

    В ночь на понедельник состоялись два матча 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

    Минимальные победы одержали сборные США и Ямайки, которые обыграли Кюрасао и Панаму соответственно.

    В полуфинале турнира американцы и ямайцы сыграют между собой.

    Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала

    США – Кюрасао – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Маккенни, 25.

    Ямайка – Панама – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мэттокс (с пенальти), 75.

    Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика обыграла Коста-Рику в серии пенальти и вышла в полуфинал

    Сборная Гаити впервые в истории вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, хотя в 1/4 финала уступала 0:2

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7515

      Cules2013 1 час назад

      Как скромненько, по 1-0. В Былые времена США таких как Кюрасао в одну калитку бы вынесло. Эх...
      Пожалуй, в 1/2 фаворитами будут ямайцы. Американцев они уже обыгрывали ранее, по-моему.

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