Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Ямайка вышли в полуфинал турнира

Как скромненько, по 1-0. В Былые времена США таких как Кюрасао в одну калитку бы вынесло. Эх...
Пожалуй, в 1/2 фаворитами будут ямайцы. Американцев они уже обыгрывали ранее, по-моему.
В ночь на понедельник состоялись два матча 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.
Минимальные победы одержали сборные США и Ямайки, которые обыграли Кюрасао и Панаму соответственно.
В полуфинале турнира американцы и ямайцы сыграют между собой.
Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала
Гол: 1:0 – Маккенни, 25.
Гол: 1:0 – Мэттокс (с пенальти), 75.
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика обыграла Коста-Рику в серии пенальти и вышла в полуфинал
Сборная Гаити впервые в истории вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, хотя в 1/4 финала уступала 0:2