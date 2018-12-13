Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Ямайка вышли в полуфинал турнира

В ночь на понедельник состоялись два матча 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ.

Минимальные победы одержали сборные США и Ямайки, которые обыграли Кюрасао и Панаму соответственно.

В полуфинале турнира американцы и ямайцы сыграют между собой.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала

США – Кюрасао – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Маккенни, 25.

Ямайка – Панама – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мэттокс (с пенальти), 75.

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