Игроку «Динамо» провели операцию на колене

Полузащитнику «Динамо» Луису Чавесу успешно провели пластику крестообразной связки правого колена. Ранее он получил повреждение на тренировке сборной Мексики в ходе выступлений команды на Золотом кубке КОНКАКАФ.
«Желаем Луису терпения и сил во время восстановления и ждeм в команде!» – говорится в сообщнии «Динамо».
- 29-летний футболист в прошлом сезоне провел за «Динамо» 27 матчей, забил 3 гола, отдал 4 передачи.
- Контракт Чавеса с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Источник: официальный сайт «Динамо»