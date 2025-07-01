Игроку «Динамо» провели операцию на колене

Полузащитнику «Динамо» Луису Чавесу успешно провели пластику крестообразной связки правого колена. Ранее он получил повреждение на тренировке сборной Мексики в ходе выступлений команды на Золотом кубке КОНКАКАФ.

«Желаем Луису терпения и сил во время восстановления и ждeм в команде!» – говорится в сообщнии «Динамо».