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Золотой кубок КОНКАКАФ

Финал
Команд: 0
~20.2к
Главные новости
ФотоОдин представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.07.11 20:32
2
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале США (2:1) и в 10-й раз взяла трофей
2025.07.07 07:53
ФотоИгроку «Динамо» провели операцию на колене
2025.07.01 10:31
1
Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США
2025.06.30 08:44
3
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
Угальде оформил дубль с пенальти на Золотом кубке КОНКАКАФ и принес Коста-Рике победу над Суринамом
2025.06.16 08:18
3
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика в финале одолела США и в 11-й раз стала победителем турнира
2019.07.08 06:40
3
Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
2019.07.08 06:12
Золотой кубок КОНКАКАФ. Дубль Пулишича принес США победу над Ямайкой. В финале турнира американцы сыграют с Мексикой
2019.07.04 08:18
5
Все новости
Все новости
ФотоОдин представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.07.11 20:32
2
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале США (2:1) и в 10-й раз взяла трофей
2025.07.07 07:53
Определились финалисты Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.07.03 08:15
ФотоИгроку «Динамо» провели операцию на колене
2025.07.01 10:31
1
Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США
2025.06.30 08:44
3
Определилась первая пара 1/2 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.06.29 09:49
Пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.06.25 11:07
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
Золотой кубок КОНКАКАФ. Команда бывшего главного тренера сборной России во второй раз сыграла вничью
2025.06.22 09:00
Игроки из РПЛ лидируют в списке бомбардиров Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.06.21 22:29
5
Легионеры РПЛ забили 3 из 4 голов в ночных матчах Золотого Кубка КОНКАКАФ
2025.06.19 07:50
Золотой кубок КОНКАКАФ. Кюрасао 77-летнего Адвоката стартовал с ничьей с Сальвадором (0:0)
2025.06.18 08:26
Угальде оформил дубль с пенальти на Золотом кубке КОНКАКАФ и принес Коста-Рике победу над Суринамом
2025.06.16 08:18
3
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Хименес – лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, Очоа – вратарь, Пулишич – молодой игрок
2019.07.08 10:55
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика в финале одолела США и в 11-й раз стала победителем турнира
2019.07.08 06:40
3
Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
2019.07.08 06:12
Золотой кубок КОНКАКАФ. Дубль Пулишича принес США победу над Ямайкой. В финале турнира американцы сыграют с Мексикой
2019.07.04 08:18
5
Золотой кубок КОНКАКАФ. США и Ямайка вышли в полуфинал турнира
2019.07.01 07:43
1
Сборная Гаити впервые в истории вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, хотя в 1/4 финала уступала 0:2
2019.06.30 10:34
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Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика обыграла Коста-Рику в серии пенальти и вышла в полуфинал
2019.06.30 07:57
ФотоСборная Гондураса забила больше всех в группе на КОНКАКАФ, но заняла последнее месте. Это первый случай в истории
2019.06.26 09:48
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Трех игроков сборной Никарагуа исключили из команды. Они вызвали проституток после поражения в матче Кубка КОНКАКАФ
2019.06.21 02:51
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