Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Основное Календарь Результаты Таблицы
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Сезон:
Общая
Группа A
1
Мексика
2
Коста-Рика
3
Доминиканская Республика
4
Суринам
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа B
1
Канада
2
Гондурас
3
Кюрасао
4
Сальвадор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
1
8
7
3
2
0
1
4
7
-3
6
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
0
4
-4
1
Группа C
1
Панама
2
Гватемала
3
Ямайка
4
Гваделупа
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
3
7
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
5
10
-5
0
Группа D
1
США
2
Саудовская Аравия
3
Тринидад и Тобаго
4
Гаити
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
2
7
-5
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоОдин представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ
2025.07.11 20:32
2
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика победила в финале США (2:1) и в 10-й раз взяла трофей
2025.07.07 07:53
ФотоИгроку «Динамо» провели операцию на колене
2025.07.01 10:31
1
Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США
2025.06.30 08:44
3
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
Угальде оформил дубль с пенальти на Золотом кубке КОНКАКАФ и принес Коста-Рике победу над Суринамом
2025.06.16 08:18
3
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика в финале одолела США и в 11-й раз стала победителем турнира
2019.07.08 06:40
3
Битвы США и Мексики – острая классика. Там бывали и драки, и провокации. А вокруг них – приколы от бедных островных стран
2019.07.08 06:12
Золотой кубок КОНКАКАФ. Дубль Пулишича принес США победу над Ямайкой. В финале турнира американцы сыграют с Мексикой
2019.07.04 08:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+