Турнирная таблица Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Сезон:
Общая
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
3
6
-3
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
1
8
7
3
2
0
1
4
7
-3
6
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
1
2
0
4
-4
1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
10
3
7
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
5
10
-5
0
Группа D
1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
2
7
-5
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире