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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Команды
Суринам
Сборная Суринама по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Тренер:
Стэнли Менцо
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Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран
9 марта
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
3
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
Прогноз на точный счeт матча Доминиканская Республика – Суринам: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года
2025.06.22 10:36
Легионеры РПЛ забили 3 из 4 голов в ночных матчах Золотого Кубка КОНКАКАФ
2025.06.19 07:50
Прогноз на точный счeт матча Суринам – Мексика: Кубок КОНКАКАФ, 19 июня 2025
2025.06.18 09:34
Угальде оформил дубль с пенальти на Золотом кубке КОНКАКАФ и принес Коста-Рике победу над Суринамом
2025.06.16 08:18
3
Прогноз на точный счет матча Коста-Рика – Суринам: Кубок КОНКАКАФ, 16 июня 2025
2025.06.15 08:59
Фото
Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
Фото
Transfermarkt показал альтернативную сборную Суринама с Промесом, Ван Дейком и Бергвейном
2020.05.12 16:34
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