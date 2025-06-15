16 июня на стадионе Snapdragon Stadium состоится матч Кубка КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и Суринама. Обе команды показывают неплохую результативность, что предвещает зрелищный и напряжeнный поединок.

Коста-Рика

Коста-Рика демонстрирует высокую атакующую активность, забив 12 голов в последних пяти играх, но при этом пропуская 8 мячей. В среднем за матч команда забивает 2.4 гола и пропускает 1.6, что говорит о сильной атаке и несколько уязвимой обороне. Домашняя форма внушает оптимизм: три победы подряд на своeм поле и уверенная игра в последних матчах квалификации, включая победу над Тринидадом и Тобаго (2:1).

Суринам

Суринам находится в отличной форме, не проигрывая последние пять матчей. В турнире Кубок КОНКАКАФ команда стабильно забивает в среднем 2.4 гола за игру и показывает надeжную защиту, пропуская всего 0.6 мяча за матч. Победа над Гваделупой (2:1) и серия из трeх матчей с пропущенными голами свидетельствуют о стремлении к балансу в обороне и атаке.

Факты о командах:

Коста-Рика

В последних 5 матчах забивает в среднем 2.4 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.6 мяча за игру.

Побеждает в 3 последних домашних матчах подряд.

Суринам

Не проигрывает в 5 последних матчах.

В среднем забивает 2.4 гола за игру и пропускает 0.6.

Успешно начала Кубок КОНКАКАФ, выиграв последний матч с минимальным счeтом.

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 4 Забитых мячей 3 4 В среднем за матч 3 4:3 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:3 Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур Коста-Рика 4 : 3 Суринам

Прогноз на матч Коста-Рика – Суринам

Матч обещает быть результативным благодаря мощным атакам обеих команд и неидеальной обороне Коста-Рики. Учитывая домашнее преимущество Коста-Рики и статистику личных встреч, фаворитом выглядит хозяин поля. Ожидается упорная борьба, но Коста-Рика должна использовать свои шансы и одержать победу с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Коста-Рики.

Рекомендованные ставки: