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Прогноз на точный счет матча Коста-Рика – Суринам: Кубок КОНКАКАФ, 16 июня 2025

15 июня 2025 8:56
Коста-Рика - Суринам
16 июн. 2025, понедельник 06:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 1 тур
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1.75
Точный счёт 2:1 в пользу Коста-Рики
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16 июня на стадионе Snapdragon Stadium состоится матч Кубка КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и Суринама. Обе команды показывают неплохую результативность, что предвещает зрелищный и напряжeнный поединок.

Коста-Рика

Коста-Рика демонстрирует высокую атакующую активность, забив 12 голов в последних пяти играх, но при этом пропуская 8 мячей. В среднем за матч команда забивает 2.4 гола и пропускает 1.6, что говорит о сильной атаке и несколько уязвимой обороне. Домашняя форма внушает оптимизм: три победы подряд на своeм поле и уверенная игра в последних матчах квалификации, включая победу над Тринидадом и Тобаго (2:1).

Суринам

Суринам находится в отличной форме, не проигрывая последние пять матчей. В турнире Кубок КОНКАКАФ команда стабильно забивает в среднем 2.4 гола за игру и показывает надeжную защиту, пропуская всего 0.6 мяча за матч. Победа над Гваделупой (2:1) и серия из трeх матчей с пропущенными голами свидетельствуют о стремлении к балансу в обороне и атаке.

Факты о командах:

Коста-Рика

  • В последних 5 матчах забивает в среднем 2.4 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.6 мяча за игру.
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах подряд.

Суринам

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • В среднем забивает 2.4 гола за игру и пропускает 0.6.
  • Успешно начала Кубок КОНКАКАФ, выиграв последний матч с минимальным счeтом.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
3
4
В среднем за матч
3
4:3
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:3
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Коста-Рика
4 : 3
16.06.2025
Суринам

Прогноз на матч Коста-Рика – Суринам

Матч обещает быть результативным благодаря мощным атакам обеих команд и неидеальной обороне Коста-Рики. Учитывая домашнее преимущество Коста-Рики и статистику личных встреч, фаворитом выглядит хозяин поля. Ожидается упорная борьба, но Коста-Рика должна использовать свои шансы и одержать победу с минимальным перевесом.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Коста-Рики.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу Коста-Рики – коэффициент 5.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.10

1.75
Точный счёт 2:1 в пользу Коста-Рики
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Автор: Миронов Николай
Золотой кубок КОНКАКАФ Суринам Коста-Рика
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