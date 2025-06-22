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Прогноз на точный счёт матча Доминиканская Республика – Суринам: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

22 июня 2025 10:35
Доминиканская Республика - Суринам
23 июн. 2025, понедельник 05:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 3 тур
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7.00
Точный счёт 3:2 в пользу Доминиканской Республики
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23 июня в рамках 3 тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ на стадионе AT&T Stadium состоится матч между сборными Доминиканской Республики и Суринама. Обе команды провели по два матча на турнире, и оба потерпели поражения от более сильных оппонентов – Мексики и Коста-Рики. Этот матч станет для них шансом набрать очки, а возможно и побороться за выход из группы в случае удачного исхода параллельной встречи.

Доминиканская Республика

Команда подошла к турниру в неплохой форме, победив в четырeх последних домашних матчах. В квалификации к ЧМ доминиканцы уверенно обыграли Доминику (5:0), а затем, несмотря на поражения от Мексики (2:3) и Коста-Рики (1:2), показали неплохую реализацию и атакующий потенциал. За 5 последних матчей сборная забила 12 мячей – в среднем по 2.40 гола за игру, а также неизменно отличалась в 7 последних встречах.

При этом защита остаeтся уязвимой: 9 пропущенных мячей за 5 матчей, включая два на Кубке КОНКАКАФ. Команда старается играть первым номером, много атакует, но часто оголяет тылы. Однако в матче против Суринама именно высокая результативность в атаке может стать решающим фактором.

Суринам

Сборная Суринама также подходит к матчу после двух поражений: от Коста-Рики (3:4) и Мексики (0:2). Тем не менее, игра с костариканцами показала, что команда способна создавать опасные моменты и забивать. В пяти последних играх Суринам отличился 9 раз (1.80 в среднем за матч), и в 6 из 8 последних встреч обязательно забивал. Однако с обороной у команды проблемы – 7 пропущенных за 5 матчей, в том числе 6 в двух играх турнира. Особенно слабой выглядит игра при стандартах и под давлением в центре поля.

Несмотря на неудачи, Суринам продолжает демонстрировать неплохой уровень подготовки и организацию атакующих действий. В матче против соперника схожего уровня команда вполне способна навязать борьбу.

Факты о командах

Доминиканская Республика:

  • Забивает в 7 последних матчах
  • 12 голов в 5 последних играх (в среднем 2.40 за матч)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Победы в 4 последних домашних матчах

Суринам:

  • Пропускает в 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ
  • 9 голов в 5 последних матчах (в среднем 1.80 за игру)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу с высокой мотивацией, обладая сопоставимыми показателями результативности. Учитывая нестабильную оборону с обеих сторон и выраженные атакующие амбиции, логично ожидать обмена голами и результативного матча. Однако более высокий атакующий потенциал и последовательность в реализации моментов делает Доминиканскую Республику фаворитом. Ожидается, что именно она забьeт на один мяч больше и добьeтся победы в открытом поединке.

Точный счeт: 3:2 в пользу Доминиканской Республики

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу Доминиканской Республики – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Доминиканской Республики больше 2.5 – коэффициент 3.30

7.00
Точный счёт 3:2 в пользу Доминиканской Республики
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Автор: Миронов Николай
Золотой кубок КОНКАКАФ Суринам Доминиканская Республика
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