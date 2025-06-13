8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»

8 футболистов из российских клубов заявлены за сборные, которые примут участие в Золотом кубке КОНКАКАФ-2025. Они попали в составы 7 разных национальных команд:

Турнир пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.

В группе A сыграют Мексика, Коста-Рика, Суринам, Доминиканская Республика; в группе B – Канада, Гондурас, Сальвадор, Кюрасао; в группе C – Панама, Ямайка, Гватемала, Гваделупа, в группе D – США, Гаити, Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия (приглашенная команда).