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  • 8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»

8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»

Сегодня, 10:16
6

8 футболистов из российских клубов заявлены за сборные, которые примут участие в Золотом кубке КОНКАКАФ-2025. Они попали в составы 7 разных национальных команд:

Турнир пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.

В группе A сыграют Мексика, Коста-Рика, Суринам, Доминиканская Республика; в группе B – Канада, Гондурас, Сальвадор, Кюрасао; в группе C – Панама, Ямайка, Гватемала, Гваделупа, в группе D – США, Гаити, Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия (приглашенная команда).

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Источник: «Бомбардир»
Золотой кубок КОНКАКАФ Химки Балтика Спартак Арсенал Динамо Локомотив Мексика Доминиканская Республика Коста-Рика Суринам Сальвадор Панама Тринидад и Тобаго Гарсия Ливай Монтес Сесар Абена Миенти Угальде Манфред Чавес Луис Фаринья Эдгардо Рейес Эдарлин Хиль Брайан
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Комментарии (6)
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Прокс
1749799294
А от куда ещё должны быть,только из СраньТака зулусы!!!
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JIEGEHDA
1749819091
Угальде будет играть против Гондураса. Наверно будет в шоке, ведь на тренировках в Спартаке он играет почти против таких же .
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