8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»

8 футболистов из российских клубов заявлены за сборные, которые примут участие в Золотом кубке КОНКАКАФ-2025. Они попали в составы 7 разных национальных команд:
- Мексика – Сесар Монтес («Локомотив», защитник);
- Мексика – Луис Чавес («Динамо», полузащитник);
- Доминиканская Республика – Эдарлин Рейес («Арсенал» Тула, нападающий);
- Коста-Рика – Манфред Угальде («Спартак», нападающий);
- Суринам – Миенти Абена («Спартак», защитник);
- Сальвадор – Брайан Хиль («Балтика», нападающий);
- Панама – Эдгардо Фаринья («Химки», защитник);
- Тринидад и Тобаго – Ливай Гарсия («Спартак», нападающий).
Турнир пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.
В группе A сыграют Мексика, Коста-Рика, Суринам, Доминиканская Республика; в группе B – Канада, Гондурас, Сальвадор, Кюрасао; в группе C – Панама, Ямайка, Гватемала, Гваделупа, в группе D – США, Гаити, Тринидад и Тобаго, Саудовская Аравия (приглашенная команда).
Источник: «Бомбардир»