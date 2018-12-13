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    Сборная Гаити впервые в истории вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, хотя в 1/4 финала уступала 0:2

    Сборная Гаити в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ встретилась с Канадой. До 50 минуты гаитяне проигрывали 0:2.

    Однако затем команда забила три гола и к 76 минуте выигрывала со счетом 3:2. Эти цифры и стали окончательными – сборная Гаити прошла в полуфинал, где встретится с мексиканцами.

    • Гаитяне впервые в истории вышли в полуфинал турнира.
    • Сборная Гаити один раз принимала участие в чемпионате мира – в 1974 году в ФРГ.
    • Самый дорогой игрок гаитян стоит 850 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7494

      Cules2013 28 минут назад

      Канадцы такие футболисты, что удивляться особо нечему. За кленовых играет в основе нападающий гаитянского происхождения Дэвид) Он забил 1 гол Гаити)
      Сборная Кюрасао не менее удивительна в 1/4, хотя и КОНКАКАФ мало сборных, и шанс прорваться в решающие матчи есть у многих. Ранее они лишь однажды в групповой этап попали, и всё. Американцев пройти будет очень сложно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1514

      absent32 46 минут назад

      ну, в финале они уже вряд ли будут. мексика это не канада

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3535

      vladik12 52 минуты назад

      Характер.

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