Сборная Гаити впервые в истории вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, хотя в 1/4 финала уступала 0:2

Канадцы такие футболисты, что удивляться особо нечему. За кленовых играет в основе нападающий гаитянского происхождения Дэвид) Он забил 1 гол Гаити)
Сборная Кюрасао не менее удивительна в 1/4, хотя и КОНКАКАФ мало сборных, и шанс прорваться в решающие матчи есть у многих. Ранее они лишь однажды в групповой этап попали, и всё. Американцев пройти будет очень сложно.
Сборная Гаити в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ встретилась с Канадой. До 50 минуты гаитяне проигрывали 0:2.
Однако затем команда забила три гола и к 76 минуте выигрывала со счетом 3:2. Эти цифры и стали окончательными – сборная Гаити прошла в полуфинал, где встретится с мексиканцами.
- Гаитяне впервые в истории вышли в полуфинал турнира.
- Сборная Гаити один раз принимала участие в чемпионате мира – в 1974 году в ФРГ.
- Самый дорогой игрок гаитян стоит 850 тысяч евро.