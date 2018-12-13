Сборная Гаити впервые в истории вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ, хотя в 1/4 финала уступала 0:2

Сборная Гаити в 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ встретилась с Канадой. До 50 минуты гаитяне проигрывали 0:2.

Однако затем команда забила три гола и к 76 минуте выигрывала со счетом 3:2. Эти цифры и стали окончательными – сборная Гаити прошла в полуфинал, где встретится с мексиканцами.