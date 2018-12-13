Хименес – лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, Очоа – вратарь, Пулишич – молодой игрок

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес признан лучшим игроком Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, сообщает официальный твиттер турнира.
28-летний форвард «Вулверхэмптона» забил пять голов в шести матчах.
Приз лучшему вратарю получил голкипер мексиканцев Гильермо Очоа. Он провел пять игр и пропустил два мяча.
Лучшим молодым игроком турнира стал вингер сборной США Кристиан Пулишич. В его активе шесть матчей, три гола и три ассиста.
- Победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019 – сборная Мексики.
- В финале соревнования мексиканцы минимально обыграли США.