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    Хименес – лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, Очоа – вратарь, Пулишич – молодой игрок

    Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес признан лучшим игроком Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, сообщает официальный твиттер турнира.

    28-летний форвард «Вулверхэмптона» забил пять голов в шести матчах.

    Приз лучшему вратарю получил голкипер мексиканцев Гильермо Очоа. Он провел пять игр и пропустил два мяча.

    Лучшим молодым игроком турнира стал вингер сборной США Кристиан Пулишич. В его активе шесть матчей, три гола и три ассиста.

    • Победитель Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019 – сборная Мексики.
    • В финале соревнования мексиканцы минимально обыграли США.

    Источник: Твиттер Золотого Кубка КОНКАКАФ

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