Хименес – лучший игрок Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, Очоа – вратарь, Пулишич – молодой игрок

Нападающий сборной Мексики Рауль Хименес признан лучшим игроком Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019, сообщает официальный твиттер турнира.

28-летний форвард «Вулверхэмптона» забил пять голов в шести матчах.

Приз лучшему вратарю получил голкипер мексиканцев Гильермо Очоа. Он провел пять игр и пропустил два мяча.

Лучшим молодым игроком турнира стал вингер сборной США Кристиан Пулишич. В его активе шесть матчей, три гола и три ассиста.