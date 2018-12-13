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    Золотой кубок КОНКАКАФ. Дубль Пулишича принес США победу над Ямайкой. В финале турнира американцы сыграют с Мексикой

    В полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла Ямайку со счетом 3:1.

    Героем встречи стал Кристиан Пулишич, оформивший дубль. Также голами отличились Уэстон МакКенни у американцев и Шамар Николсон у ямайцев.

    В финале турнира сборная США сыграет с Мексикой, которая накануне одолела Гаити.

    Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала

    Ямайка – США – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – МакКенни, 9; 0:2 – Пулишич, 52; 1:2 – Николсон, 69; 1:3 – Пулишич, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +274

      GSmall 55 минут назад

      Кто бы сомневался.Америка с Мексикой это стандартная ситуация

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