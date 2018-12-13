Золотой кубок КОНКАКАФ. Дубль Пулишича принес США победу над Ямайкой. В финале турнира американцы сыграют с Мексикой

В полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла Ямайку со счетом 3:1.

Героем встречи стал Кристиан Пулишич, оформивший дубль. Также голами отличились Уэстон МакКенни у американцев и Шамар Николсон у ямайцев.

В финале турнира сборная США сыграет с Мексикой, которая накануне одолела Гаити.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала

Ямайка – США – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – МакКенни, 9; 0:2 – Пулишич, 52; 1:2 – Николсон, 69; 1:3 – Пулишич, 87.