Золотой кубок КОНКАКАФ. Дубль Пулишича принес США победу над Ямайкой. В финале турнира американцы сыграют с Мексикой

Кто бы сомневался.Америка с Мексикой это стандартная ситуация
В полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла Ямайку со счетом 3:1.
Героем встречи стал Кристиан Пулишич, оформивший дубль. Также голами отличились Уэстон МакКенни у американцев и Шамар Николсон у ямайцев.
В финале турнира сборная США сыграет с Мексикой, которая накануне одолела Гаити.
Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала
Ямайка – США – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – МакКенни, 9; 0:2 – Пулишич, 52; 1:2 – Николсон, 69; 1:3 – Пулишич, 87.