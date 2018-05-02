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    «Барселона» не намерена покупать Милинковича-Савича из-за его большой стоимости

    Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич высоко находится в списке трансферных целей «Барселоны», однако каталонский клуб не будет приобретать его из-за высокой стоимости.

    Сине-гранатовыми следили за футболистом еще до его переезда в Рим, но цена на серба в размере 80 миллионов евро, обозначенная «орлами», отбила у «Барселоны» желание покупать 23-летнего хавбека.

    Ранее сообщалось, что интерес к Милинковичу-Савичу также проявляют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    Контракт полузащитника с «Лацио» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 45 поединков, записав на свой счет 13 мячей и девять голевых передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    02.05.2018 17:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 13:43

      Цена конечно выставлена высоковатая.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2018, 09:56

      оно и правильно. за такие деньги нужно брать игрока состоявшегося. А то будет новый Гомеш. Это слишком рискованно.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 3 мая 2018, 10:41

      Дембеле в свои 20 состоявшимся был ?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 3 мая 2018, 17:48

      а с чего все вдруг взяли, что я, или может кто-то другой болельщик Барсы считает это трансфер адекватным. Я был изначально против него, но я никто, и голос мой ничего не решает. Просто Гомеш уже стал мемом, если Дембеле продолжит в том же духе, то его постигнет та же участь. Он просто моложе, и травмы были, что его частично оправдывает. Я считаю, что только игроки из топ-5 лучших в мире могут стоить 100 и больше млн. В адекватные времена Милинкович-Савич стоил бы 30-40 млн. Вот это его цена.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 4 мая 2018, 10:31

      1) Взяли с рассуждений, что ты приверженец политики любимого клуба. Взяли в противовес твоему комменту. 2) Милинкович-Савич футболист из топ-5 лучших лиг мира. 3) Хотел бы подколоть вспомнил бы сагу с Делоуфеу, "железного" Вермалена или ультра ЦЕНТРАЛЬНОГО защитника Матьё, а так моя фраза всплыла в первую секунду прочтения твоего коммента.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 4 мая 2018, 19:48

      не из топ-5 лиг, а топ-5 лучших игроков мира.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 мая 2018, 19:21

      скорее всего кто то в италии купит ! ювентус ! просто в ювентус из путевых чемпов мало кто перейдет так что закупаются в основном в италии !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 18:41

      Дорого???
      Где-то смеется один Дембеле)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 19:18

      посмотрим че твой реал закупит !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 2 мая 2018, 19:40

      Надеюсь купят Неймара и Азара

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 20:43

      а азара то зачем? он да конечно игрок талантливый но слабоват в важных матчах ! у бельгийцев нету духа победы !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 21:06

      да и за чем реалу неймар или азар когда есть перспективный и уже показавший себя асенсио !

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 2 мая 2018, 21:12

      Да я же шучу.Мне по сути плевать кого купит Реал,мне важно кого купит,и то если купит ЦСКА.
      Насчет Азара,наверно ты не прав.мне кажется,он не плохо подходит для Мадрида.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > СуперПАВ9 2 мая 2018, 21:12

      ладно

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 18:23

      Да уж, явно черезчур. Такие заоблачные суммы стали, только портят футбол

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