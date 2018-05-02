«Барселона» не намерена покупать Милинковича-Савича из-за его большой стоимости

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич высоко находится в списке трансферных целей «Барселоны», однако каталонский клуб не будет приобретать его из-за высокой стоимости.

Сине-гранатовыми следили за футболистом еще до его переезда в Рим, но цена на серба в размере 80 миллионов евро, обозначенная «орлами», отбила у «Барселоны» желание покупать 23-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что интерес к Милинковичу-Савичу также проявляют «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Контракт полузащитника с «Лацио» рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 45 поединков, записав на свой счет 13 мячей и девять голевых передач.