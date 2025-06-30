Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США

Сборная США в 1/4 финала домашнего Золотого кубка КОНКАКАФ прошла Коста-Рику. Исход встречи решился в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время голов не было.

Нападающий Коста-Рики и «Спартака» Манфред Угальде в матче не участвовал. Вскоре он вернется в расположение москвичей.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала

США – Коста-Рика – 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 4:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Кальво, 12 (с пенальти); 1:1 – Луна, 43; 2:1 – Арфстен, 47; 2:2 – Мартинес, 71.

Результаты Золотого кубка КОНКАКАФ