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Золотой кубок КОНКАКАФ. Коста-Рика Угальде вылетела от США

Сегодня, 08:44
1

Сборная США в 1/4 финала домашнего Золотого кубка КОНКАКАФ прошла Коста-Рику. Исход встречи решился в серии пенальти.

Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время голов не было.

Нападающий Коста-Рики и «Спартака» Манфред Угальде в матче не участвовал. Вскоре он вернется в расположение москвичей.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 1/4 финала

США – Коста-Рика – 2:2 (1:1, 1:1, 0:0, 4:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Кальво, 12 (с пенальти); 1:1 – Луна, 43; 2:1 – Арфстен, 47; 2:2 – Мартинес, 71.

Результаты Золотого кубка КОНКАКАФ

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Источник: «Бомбардир»
Золотой кубок КОНКАКАФ Россия. Премьер-лига Спартак Коста-Рика США Угальде Манфред
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Комментарии (1)
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k611
1751262644
Почему не играл. Перебор жёлтых карточек что ли.
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