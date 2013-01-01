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Результаты матчей Золотой кубок КОНКАКАФ 2025

Золотой кубок КОНКАКАФ 2025, Финал Таблица
7 июля, 02:00
США
1 : 2
Мексика
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025, 1/2 финала Таблица
3 июля, 05:00
Мексика
1 : 0
Гондурас
Завершен
3 июля, 02:00
США
2 : 1
Гватемала
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025, 1/4 финала Таблица
30 июня, 02:00
США
2 : 2
Коста-Рика
Завершен
29 июня, 05:15
Мексика
2 : 0
Саудовская Аравия
Завершен
29 июня, 23:00
Канада
1 : 1
Гватемала
Завершен
29 июня, 02:15
Панама
1 : 1
Гондурас
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа B, 3 тур Таблица
25 июня, 05:00
Канада
2 : 0
Сальвадор
Завершен
25 июня, 05:00
Гондурас
2 : 1
Кюрасао
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа C, 3 тур Таблица
25 июня, 02:00
Панама
4 : 1
Ямайка
Завершен
25 июня, 02:00
Гваделупа
2 : 3
Гватемала
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа D, 3 тур Таблица
23 июня, 02:00
Саудовская Аравия
1 : 1
Тринидад и Тобаго
Завершен
23 июня, 02:00
США
2 : 1
Гаити
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа A, 3 тур Таблица
23 июня, 05:00
Доминиканская Республика
0 : 0
Суринам
Завершен
23 июня, 05:00
Мексика
0 : 0
Коста-Рика
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа B, 2 тур Таблица
22 июня, 05:00
Гондурас
2 : 0
Сальвадор
Завершен
22 июня, 02:00
Кюрасао
1 : 1
Канада
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа C, 2 тур Таблица
21 июня, 05:00
Гватемала
0 : 1
Панама
Завершен
21 июня, 02:45
Ямайка
2 : 1
Гваделупа
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа D, 2 тур Таблица
20 июня, 01:45
Тринидад и Тобаго
1 : 1
Гаити
Завершен
20 июня, 04:15
Саудовская Аравия
0 : 1
США
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа A, 2 тур Таблица
19 июня, 02:00
Коста-Рика
2 : 1
Доминиканская Республика
Завершен
19 июня, 05:00
Суринам
0 : 2
Мексика
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа B, 1 тур Таблица
18 июня, 05:30
Канада
6 : 0
Гондурас
Завершен
18 июня, 03:15
Кюрасао
0 : 0
Сальвадор
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа C, 1 тур Таблица
17 июня, 05:00
Ямайка
0 : 1
Гватемала
Завершен
17 июня, 02:00
Панама
5 : 2
Гваделупа
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа D, 1 тур Таблица
16 июня, 01:00
США
5 : 0
Тринидад и Тобаго
Завершен
16 июня, 03:15
Гаити
0 : 1
Саудовская Аравия
Завершен
Золотой кубок КОНКАКАФ 2025. группа A, 1 тур Таблица
16 июня, 06:00
Коста-Рика
4 : 3
Суринам
Завершен
15 июня, 05:15
Мексика
3 : 2
Доминиканская Республика
Завершен
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