Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Максимович – лучший по борьбе в воздухе в шестом туре Лиги чемпионов. Винисиус Жуниор – лучший дриблер

    Максимович – лучший по борьбе в воздухе в шестом туре Лиги чемпионов. Винисиус Жуниор – лучший дриблер

    Аналитический и статистический портал Whoscored представил лучших футболистов по различным игровым показателям шестого тура Лиги чемпионов.

    Наибольшее количество ударов (7) – Роберт Левандовски («Бавария»)

    Набольшее количество пасов (103) – Ашраф Хакими («Боруссия» Д)

    Набольшее количество ключевых пасов (6) – Анхель Ди Мария («ПСЖ)

    Лидер по количеству обводок (7) – Винисиус Жуниор («Реал»)

    Лидер по количеству отборов (11) – Кенни Тете («Лион»)

    Лидер по количеству перехватов (6) – Никлас Зюле («Бавария»)

    Набольшее количество выигранных воздушных единоборств (9) – Никола Максимович («Наполи»)

    Лидер по количеству выносов (15) – Трент Сейнсбери («ПСВ Эйндховен»)

    Лидер по количеству сейвов (8) – Йерун Зут («ПСВ Эйндховен»).

    Источник: Whoscored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:31

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://shortly.be/miopres

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 18:29


      УЕФА на официальном сайте опубликовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.

      Выглядит она следующим образом: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Георгий Щенников (ЦСКА), Алекс Гримальдо ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия"), Карлос Солер ("Валенсия"), Арнор Сигурдссон (ЦСКА), Ян Коваржик ("Виктория"), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Гийом Оаро ("Янг Бойз"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Душан Тадич ("Аякс").

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 18:07

      Чего же эти "лучшие" так жидко обкакались? Памперсов не нашлось?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > prezent2017 13 декабря 2018, 18:30

      Так это же любимые клиенты Бубнова,ТТД-эшники!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 