Максимович – лучший по борьбе в воздухе в шестом туре Лиги чемпионов. Винисиус Жуниор – лучший дриблер

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Аналитический и статистический портал Whoscored представил лучших футболистов по различным игровым показателям шестого тура Лиги чемпионов.
Наибольшее количество ударов (7) – Роберт Левандовски («Бавария»)
Набольшее количество пасов (103) – Ашраф Хакими («Боруссия» Д)
Набольшее количество ключевых пасов (6) – Анхель Ди Мария («ПСЖ)
Лидер по количеству обводок (7) – Винисиус Жуниор («Реал»)
Лидер по количеству отборов (11) – Кенни Тете («Лион»)
Лидер по количеству перехватов (6) – Никлас Зюле («Бавария»)
Набольшее количество выигранных воздушных единоборств (9) – Никола Максимович («Наполи»)
Лидер по количеству выносов (15) – Трент Сейнсбери («ПСВ Эйндховен»)
Лидер по количеству сейвов (8) – Йерун Зут («ПСВ Эйндховен»).