Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ

Организаторы Золотого кубка КОНКАКАФ представили символическую сборную турнира.
В числе 11 лучших игроков турнира оказался один представитель РПЛ – защитник сборной Мексики и «Локомотива» Сесар Монтес.
«Монтес стал одним из лучших игроков сборной Мексики, забив три гола, все с угловых, а также сделав шесть подкатов, девять перехватов и четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности», – пояснили выбор организаторы.
- Мексика выиграла турнир.
- 28-летний Монтес стал 3-кратным победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.
- Игрок стоит 4,5 миллиона евро.
Источник: КОНКАКАФ