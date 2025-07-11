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  • Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ

Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ

Вчера, 20:32
2

Организаторы Золотого кубка КОНКАКАФ представили символическую сборную турнира.

В числе 11 лучших игроков турнира оказался один представитель РПЛ – защитник сборной Мексики и «Локомотива» Сесар Монтес.

«Монтес стал одним из лучших игроков сборной Мексики, забив три гола, все с угловых, а также сделав шесть подкатов, девять перехватов и четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности», – пояснили выбор организаторы.

  • Мексика выиграла турнир.
  • 28-летний Монтес стал 3-кратным победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.
  • Игрок стоит 4,5 миллиона евро.

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Источник: КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ Россия. Премьер-лига Локомотив Мексика Монтес Сесар
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Комментарии (2)
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BoevStas1
1752255495
Только Галактионов мутант не может общий язык с ним найти!!!
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...уефан
1752258446
...брыльянт!...
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