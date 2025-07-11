Один представитель РПЛ попал в символическую сборную Золотого кубка КОНКАКАФ

Организаторы Золотого кубка КОНКАКАФ представили символическую сборную турнира.

В числе 11 лучших игроков турнира оказался один представитель РПЛ – защитник сборной Мексики и «Локомотива» Сесар Монтес.

«Монтес стал одним из лучших игроков сборной Мексики, забив три гола, все с угловых, а также сделав шесть подкатов, девять перехватов и четыре раза сохранив ворота в неприкосновенности», – пояснили выбор организаторы.