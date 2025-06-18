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  • Золотой кубок КОНКАКАФ. Кюрасао 77-летнего Адвоката стартовал с ничьей с Сальвадором (0:0)

Золотой кубок КОНКАКАФ. Кюрасао 77-летнего Адвоката стартовал с ничьей с Сальвадором (0:0)

Сегодня, 08:26

В матче 1-го тура группы B Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Кюрасао сыграла вничью с Сальвадором со счетом 0:0. Кюрасао возглавляет бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат. Нападающий «Балтики» и сборной Сальвадора вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте. Он получил желтую карточку на 45+1-й.

В другом матче в этой группе Канада разгромила Гондурас со счетом 6:0.

Ранее в матчах группы C Ямайка уступила Гватемале со счетом 0:1, а Панама разгромила Гваделупу – 5:2. Защитник «Химок» и сборной Панамы Эдгардо Фаринья остался в запасе.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа B. 1-й тур

Кюрасао – Сальвадор – 0:0

Канада – Гондурас – 6:0

Голы: 1:0 – Сигур, 27; 2:0 – Олувасейи, 45+2; 3:0 – Бьюкенан, 48; 4:0 – Бьюкенан, 65; 5:0 – Промис, 75; 6:0 – Салиба, 90.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа С. 1-й тур

Ямайка – Гватемала – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Сантис, 32.

Панама – Гваделупа – 5:2 (4:1)

Голы: 1:0 – Мартинес, 6; 2:0 – Диас, 13; 3:0 – Диас, 17; 4:0 – Герреро, 22 (с пенальти); 4:1 – Леборн, 29; 4:2 – Давид, 71 (с пенальти); 5:2 – Т. Родригес, 90+2.

Календарь Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

Турнирные таблицы Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

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Источник: «Бомбардир»
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