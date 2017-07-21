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    Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика прошла в полуфинал, одержав победу над Гондурасом

    Состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Мексики обыграла команду Гондураса со счетом 1:0.

    В полуфинале турнира мексиканцам будут противостоять игроки сборной Ямайки.

    ​Золотой кубок КОНКАКАФ. Четвертьфинал

    Мексика – Гондурас – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Р. Писарро, 4.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 08:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 08:57

      Такая вот заводная Мексика!... Серьёзная, сыгранная и статусная!... На чём только основывались шапкозакидательские настроения на КК 2017, когда от нашей сборной требовали победы с кондачка над мексиканцами?...

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