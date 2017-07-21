Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика прошла в полуфинал, одержав победу над Гондурасом

Такая вот заводная Мексика!... Серьёзная, сыгранная и статусная!... На чём только основывались шапкозакидательские настроения на КК 2017, когда от нашей сборной требовали победы с кондачка над мексиканцами?...
Состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная Мексики обыграла команду Гондураса со счетом 1:0.
В полуфинале турнира мексиканцам будут противостоять игроки сборной Ямайки.
Золотой кубок КОНКАКАФ. Четвертьфинал
Мексика – Гондурас – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Р. Писарро, 4.