На Золотом кубке КОНКАКАФ завершились матчи 2-го тура группового этапа.

В группе B сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер национальной команды России 77-летний Дик Адвокат, сыграла вничью с Канадой – 1:1. Ранее команда Кюрасао сыграла вничью с Сальвадором (0:0).

В другой встрече 2-го тура Гондурас победил Сальвадор со счетом 2:0. Нападающий «Балтики» и сборной Сальвадора Брайан Хиль провел весь матч.

После двух туров в группе B на счету у Канады 4 очка, у Гондураса – 3, у Кюрасао – 2, у Сальвадора – 1.

На данный момент три сборные обеспечили себе выход в 1/4 финала – Мексика, Коста-Рика и США. Утратили шансы на продолжение борьбы Доминиканская Республика и Суринам.

Третий тур группового этапа турнира стартует сегодня.

Календарь Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

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