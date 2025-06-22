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Золотой кубок КОНКАКАФ. Команда бывшего главного тренера сборной России во второй раз сыграла вничью

Сегодня, 09:00

На Золотом кубке КОНКАКАФ завершились матчи 2-го тура группового этапа.

В группе B сборная Кюрасао, которую возглавляет бывший главный тренер национальной команды России 77-летний Дик Адвокат, сыграла вничью с Канадой – 1:1. Ранее команда Кюрасао сыграла вничью с Сальвадором (0:0).

В другой встрече 2-го тура Гондурас победил Сальвадор со счетом 2:0. Нападающий «Балтики» и сборной Сальвадора Брайан Хиль провел весь матч.

После двух туров в группе B на счету у Канады 4 очка, у Гондураса – 3, у Кюрасао – 2, у Сальвадора – 1.

На данный момент три сборные обеспечили себе выход в 1/4 финала – Мексика, Коста-Рика и США. Утратили шансы на продолжение борьбы Доминиканская Республика и Суринам.

Третий тур группового этапа турнира стартует сегодня.

Календарь Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

Турнирные таблицы Золотого кубка КОНКАКАФ-2025

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Источник: «Бомбардир»
Золотой кубок КОНКАКАФ Канада Кюрасао Адвокат Дик
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