Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ

По итогам стыковых матчей отбора определились все участники финального турнира Золотого кубка КОНКАКАФ-2025.

На него квалифицировались Мексика, Панама, Канада, США, Гаити, Эль-Сальвадор, Кюрасао, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго, Суринам, Ямайка, Гваделупа, Гватемала, Коста-Рика, Гондурас и Саудовская Аравия в качестве приглашенной команды.

На турнир могут попасть сразу три игрока «Спартака» – костариканец Манфред Угальде, тринидадец Ливай Гарсия и суринамец Миенти Абена.

При этом Гарсия пропустил отборочные матчи турнира в марте из-за повреждения. Абена в марте не был вызван в свою сборную, но играл за нее прошлой осенью.

Также на Золотой кубок КОНКАКАФ могут попасть и другие представители РПЛ – мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо»), а также панамец Эдгардо Фаринья из «Химок».