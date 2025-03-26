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  • Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ

Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сегодня, 10:06

По итогам стыковых матчей отбора определились все участники финального турнира Золотого кубка КОНКАКАФ-2025.

На него квалифицировались Мексика, Панама, Канада, США, Гаити, Эль-Сальвадор, Кюрасао, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго, Суринам, Ямайка, Гваделупа, Гватемала, Коста-Рика, Гондурас и Саудовская Аравия в качестве приглашенной команды.

На турнир могут попасть сразу три игрока «Спартака» – костариканец Манфред Угальде, тринидадец Ливай Гарсия и суринамец Миенти Абена.

При этом Гарсия пропустил отборочные матчи турнира в марте из-за повреждения. Абена в марте не был вызван в свою сборную, но играл за нее прошлой осенью.

Также на Золотой кубок КОНКАКАФ могут попасть и другие представители РПЛ – мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо»), а также панамец Эдгардо Фаринья из «Химок».

  • Финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ-2025 пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.
  • Жеребьевка пройдет 10 апреля.

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Источник: «Бомбардир»
Динамо Химки Локомотив Спартак Коста-Рика Мексика США Канада Гаити Панама Гондурас Сальвадор Кюрасао Доминиканская Республика Тринидад и Тобаго Суринам Ямайка Гватемала Саудовская Аравия Гарсия Ливай Монтес Сесар Абена Миенти Угальде Манфред Чавес Луис Фаринья Эдгардо
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