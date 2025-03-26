Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ

По итогам стыковых матчей отбора определились все участники финального турнира Золотого кубка КОНКАКАФ-2025.
На него квалифицировались Мексика, Панама, Канада, США, Гаити, Эль-Сальвадор, Кюрасао, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго, Суринам, Ямайка, Гваделупа, Гватемала, Коста-Рика, Гондурас и Саудовская Аравия в качестве приглашенной команды.
На турнир могут попасть сразу три игрока «Спартака» – костариканец Манфред Угальде, тринидадец Ливай Гарсия и суринамец Миенти Абена.
При этом Гарсия пропустил отборочные матчи турнира в марте из-за повреждения. Абена в марте не был вызван в свою сборную, но играл за нее прошлой осенью.
Также на Золотой кубок КОНКАКАФ могут попасть и другие представители РПЛ – мексиканцы Сесар Монтес («Локомотив») и Луис Чавес («Динамо»), а также панамец Эдгардо Фаринья из «Химок».
- Финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ-2025 пройдет в США и Канаде с 14 июня по 6 июля.
- Жеребьевка пройдет 10 апреля.