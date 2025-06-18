19 июня на стадионе AT&T Stadium Суринам сыграет со сборной Мексики в рамках 2 тура Кубка КОНКАКАФ. Обе команды стартовали в турнире с результативных матчей, что задаeт тон грядущему противостоянию. Мексика – один из фаворитов турнира, но и Суринам подошeл к турниру в хорошей форме.

Суринам

Суринам показал зубы в первом матче, устроив перестрелку с Коста-Рикой (3:4). Команда демонстрирует яркий атакующий стиль и результативность: 13 голов в последних 5 матчах и серия из 6 встреч с забитыми мячами. В среднем – 2.60 гола за игру.

При этом защита Суринама регулярно даeт сбои – 6 пропущенных мячей за 5 игр, а в 4 последних встречах на Кубке КОНКАКАФ команда обязательно пропускала. Тем не менее, у коллектива высокая мотивация и стремление показать достойный уровень в матчах с топами.

Мексика

Мексика провела непростую встречу против Доминиканской Республики, вырвав победу со счeтом 3:2. В последних 5 матчах «триколор» забили 8 голов и пропустили 6, что говорит об их нестабильности в обороне. Несмотря на статус фаворита, команда далеко не безупречна: 1.20 пропущенных за игру – нехарактерный показатель для такого уровня.

Тем не менее, Мексика выиграла 4 последних матча в рамках КОНКАКАФ и забивает в каждом из них. Коллектив уверенно проводит атакующие действия, но всe чаще даeт пространство сопернику, особенно на флангах.

Факты о командах

Суринам

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 2.60 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 4 последних играх Кубка КОНКАКАФ

Мексика

Побеждает в 4 матчах подряд в Кубке КОНКАКАФ

В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Не проигрывает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч Суринам – Мексика

Суринам способен удивить – особенно своей игрой в атаке. Мексика всe ещe в поиске баланса между атакой и обороной, что может сыграть на руку подвижной и смелой сборной Суринама. Фаворитом остаются мексиканцы, но лeгкой прогулки не будет.

Прогноз на точный счeт: 2:3 в пользу Мексики.

Рекомендованные ставки: