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Прогноз на точный счёт матча Суринам – Мексика: Кубок КОНКАКАФ, 19 июня 2025

18 июня 2025 9:38
Суринам - Мексика
19 июн. 2025, четверг 05:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
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8.00
Точный счёт 2:3 в пользу Мексики
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19 июня на стадионе AT&T Stadium Суринам сыграет со сборной Мексики в рамках 2 тура Кубка КОНКАКАФ. Обе команды стартовали в турнире с результативных матчей, что задаeт тон грядущему противостоянию. Мексика – один из фаворитов турнира, но и Суринам подошeл к турниру в хорошей форме.

Суринам

Суринам показал зубы в первом матче, устроив перестрелку с Коста-Рикой (3:4). Команда демонстрирует яркий атакующий стиль и результативность: 13 голов в последних 5 матчах и серия из 6 встреч с забитыми мячами. В среднем – 2.60 гола за игру.

При этом защита Суринама регулярно даeт сбои – 6 пропущенных мячей за 5 игр, а в 4 последних встречах на Кубке КОНКАКАФ команда обязательно пропускала. Тем не менее, у коллектива высокая мотивация и стремление показать достойный уровень в матчах с топами.

Мексика

Мексика провела непростую встречу против Доминиканской Республики, вырвав победу со счeтом 3:2. В последних 5 матчах «триколор» забили 8 голов и пропустили 6, что говорит об их нестабильности в обороне. Несмотря на статус фаворита, команда далеко не безупречна: 1.20 пропущенных за игру – нехарактерный показатель для такого уровня.

Тем не менее, Мексика выиграла 4 последних матча в рамках КОНКАКАФ и забивает в каждом из них. Коллектив уверенно проводит атакующие действия, но всe чаще даeт пространство сопернику, особенно на флангах.

Факты о командах

Суринам

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 2.60 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних играх Кубка КОНКАКАФ

Мексика

  • Побеждает в 4 матчах подряд в Кубке КОНКАКАФ
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних игр

Прогноз на матч Суринам – Мексика

Суринам способен удивить – особенно своей игрой в атаке. Мексика всe ещe в поиске баланса между атакой и обороной, что может сыграть на руку подвижной и смелой сборной Суринама. Фаворитом остаются мексиканцы, но лeгкой прогулки не будет.

Прогноз на точный счeт: 2:3 в пользу Мексики.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:3 в пользу Мексики – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал Суринама больше 1.5 – коэффициент 2.75

8.00
Точный счёт 2:3 в пользу Мексики
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Автор: Рассказов Михаил
Золотой кубок КОНКАКАФ Мексика Суринам
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