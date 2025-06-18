19 июня на стадионе AT&T Stadium Суринам сыграет со сборной Мексики в рамках 2 тура Кубка КОНКАКАФ. Обе команды стартовали в турнире с результативных матчей, что задаeт тон грядущему противостоянию. Мексика – один из фаворитов турнира, но и Суринам подошeл к турниру в хорошей форме.
Суринам
Суринам показал зубы в первом матче, устроив перестрелку с Коста-Рикой (3:4). Команда демонстрирует яркий атакующий стиль и результативность: 13 голов в последних 5 матчах и серия из 6 встреч с забитыми мячами. В среднем – 2.60 гола за игру.
При этом защита Суринама регулярно даeт сбои – 6 пропущенных мячей за 5 игр, а в 4 последних встречах на Кубке КОНКАКАФ команда обязательно пропускала. Тем не менее, у коллектива высокая мотивация и стремление показать достойный уровень в матчах с топами.
Мексика
Мексика провела непростую встречу против Доминиканской Республики, вырвав победу со счeтом 3:2. В последних 5 матчах «триколор» забили 8 голов и пропустили 6, что говорит об их нестабильности в обороне. Несмотря на статус фаворита, команда далеко не безупречна: 1.20 пропущенных за игру – нехарактерный показатель для такого уровня.
Тем не менее, Мексика выиграла 4 последних матча в рамках КОНКАКАФ и забивает в каждом из них. Коллектив уверенно проводит атакующие действия, но всe чаще даeт пространство сопернику, особенно на флангах.
Факты о командах
Суринам
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- В среднем 2.60 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 6 матчах подряд
- Пропускает в 4 последних играх Кубка КОНКАКАФ
Мексика
- Побеждает в 4 матчах подряд в Кубке КОНКАКАФ
- В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 4 последних матчах
- Не проигрывает в 6 из 8 последних игр
Прогноз на матч Суринам – Мексика
Суринам способен удивить – особенно своей игрой в атаке. Мексика всe ещe в поиске баланса между атакой и обороной, что может сыграть на руку подвижной и смелой сборной Суринама. Фаворитом остаются мексиканцы, но лeгкой прогулки не будет.
Прогноз на точный счeт: 2:3 в пользу Мексики.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:3 в пользу Мексики – коэффициент 8.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Индивидуальный тотал Суринама больше 1.5 – коэффициент 2.75