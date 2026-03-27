  • Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков

Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков

27 марта, 08:22
2

Боливия победила Суринам со счетом 2:1 в полуфинале пути B межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2026.

Игра прошла в городе Монтеррей в Мексике. Суринам вел в счете по ходу второго тайма после гола Лиама ван Гелдерена на 48-й минуте. Но Боливия сумела добиться волевой победы благодаря мячам Мойзеса Паниагуа на 72-й и Мигеля Терсероса на 79-й с пенальти.

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес провел полный матч. Другой защитник тольяттинцев Йомар Роча, не попал в заявку на игру. Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена, ныне выступающий за «Газиантеп», провел полный матч за сборную Суринама.

В полуфинале пути A межконтинентального плей-офф Новая Каледония проиграла Ямайке со счетом 0:1.

Матч проходил в городе Гвадалахара в Мексике. Единственный гол забил Бэйли Кадамартери на 18-й минуте.

Нападающий «Пари НН» и сборной Ямайки Реналдо Сефас остался в запасе. Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон, ныне выступающий за «МЛ Витебск» из Беларуси, был в расширенной заявке национльной команды, но не попал в итоговый состав на матчи межконтинентального плей-офф.

Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф. 1/2 финала
Боливия - Суринам - 2:1 (0:0)

Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф. 1/2 финала
Новая Каледония - Ямайка - 0:1 (0:0)

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Суринам Боливия Ямайка Новая Каледония
Комментарии (2)
Таврида
1774594537
Новая Каледония просто монстры футбола, итальянцы еле-еле на ЧМ пробиваются, ФУФЛО в своем репертуаре.
zigbert
1774619407
Такие вот легионеры играют в РПЛ.
