Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков

Боливия победила Суринам со счетом 2:1 в полуфинале пути B межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2026.

Игра прошла в городе Монтеррей в Мексике. Суринам вел в счете по ходу второго тайма после гола Лиама ван Гелдерена на 48-й минуте. Но Боливия сумела добиться волевой победы благодаря мячам Мойзеса Паниагуа на 72-й и Мигеля Терсероса на 79-й с пенальти.

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес провел полный матч. Другой защитник тольяттинцев Йомар Роча, не попал в заявку на игру. Бывший защитник «Спартака» Миенти Абена, ныне выступающий за «Газиантеп», провел полный матч за сборную Суринама.

В полуфинале пути A межконтинентального плей-офф Новая Каледония проиграла Ямайке со счетом 0:1.

Матч проходил в городе Гвадалахара в Мексике. Единственный гол забил Бэйли Кадамартери на 18-й минуте.

Нападающий «Пари НН» и сборной Ямайки Реналдо Сефас остался в запасе. Экс-форвард «Спартака» Шамар Николсон, ныне выступающий за «МЛ Витебск» из Беларуси, был в расширенной заявке национльной команды, но не попал в итоговый состав на матчи межконтинентального плей-офф.

Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф. 1/2 финала Боливия - Суринам - 2:1 (0:0)