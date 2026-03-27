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Расписание матчей
Боливия - Суринам
Боливия - Суринам: обзор матча 27 марта 2026
Боливия
27.03.2026, пятница, 01:00
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Суринам
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боливия - Суринам
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Информация о матче
Посещаемость:
33547
Новости команд
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Боливия
Суринам
Боливия – Алжир: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.60
9 июня
Боливия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта
1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран
9 марта
Боливия – Алжир: прогноз и ставки на матч 10 июня 2026 с коэффициентом 1.60
9 июня
Боливия – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта
1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран
9 марта
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран
9 марта
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
3
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Золотой кубок КОНКАКАФ. Угальде не забил Мексике, команды Абены и Ливая вылетели из турнира
2025.06.23 09:14
5
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Боливия
Суринам
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 4
06.06.2026
Шотландия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
Ирак
2 : 1
01.04.2026
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Боливия
2 : 1
27.03.2026
Суринам
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
0 : 4
06.06.2026
Шотландия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
Ирак
2 : 1
01.04.2026
Боливия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Боливия
2 : 1
27.03.2026
Суринам
Товарищеские матчи. Сборные,
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Боливия
2 : 1
27.03.2026
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гватемала
3 : 1
19.11.2025
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Суринам
4 : 0
14.11.2025
Сальвадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Панама
1 : 1
15.10.2025
Суринам
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Суринам
1 : 1
11.10.2025
Гватемала
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