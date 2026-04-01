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Расписание матчей
Ирак - Боливия
Ирак - Боливия: обзор матча 01 апреля 2026
Ирак
01.04.2026, среда, 06:00
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
2 : 1
Завершен
Боливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ирак - Боливия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Информация о матче
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