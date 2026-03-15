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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Тринидад и Тобаго
Боливия - Тринидад и Тобаго: обзор матча 15 марта 2026
Боливия
15.03.2026, воскресенье, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Боливия - Тринидад и Тобаго
1
Красные карточки
0
0
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0
1
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Боливия
Тринидад и Тобаго
Южная Корея – Тринидад и Тобаго: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.55
30 мая, 09:46
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25 мая, 12:38
3
Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
27 апреля, 13:11
22
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта, 10:15
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта, 08:30
1
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта, 08:30
1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта, 08:22
2
Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран
9 марта, 13:38
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
20 ноября 2025, 15:15
3
Карпин – Баринову: «С твоего промаха ржала вся скамейка»
16 октября 2025, 16:41
3
Южная Корея – Тринидад и Тобаго: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.55
30 мая, 09:46
«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»
25 мая, 12:38
3
Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
27 апреля, 13:11
22
Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта, 10:15
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
14 ноября 2025, 10:23
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0 : 0
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Камбоджа
- : -
04.06.2026
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- : -
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
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Мальдивы
0 : 0
04.06.2026
Пакистан
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ДР Конго
0 : 0
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
- : -
04.06.2026
Бутан
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- : -
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Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
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Ирак
2 : 1
01.04.2026
Боливия
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2 : 2
30.03.2026
Габон
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15.03.2026
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2 : 0
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