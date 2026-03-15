Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90

«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»

Южная Корея – Тринидад и Тобаго: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.55

Матч за выход на ЧМ-2026 могут перенести из-за нападения США на Иран

Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков

Южная Корея – Тринидад и Тобаго: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.55

«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»

Объявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи

Тринидад и Тобаго – Габон: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90

Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету