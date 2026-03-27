Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026

По итогам полуфинального раунда межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2026 определились участники решающих матчей.
В финалах сыграют:
ДР Конго – Ямайка (путь A);
Ирак – Боливия (путь B).
Обе встречи состоятся в Мексике в ночь с 31 марта на 1 апреля по московскому времени.
Игра ДР Конго – Ямайка пройдет в Гвадалахаре и начнется в 0:00 мск.
Встреча Ирак – Боливия состоится в Монтеррее и стартует в 6:00 мск.
- Победитель финала пути A сыграет на ЧМ-2026 в группе K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.
- Победитель финала пути B сыграет на ЧМ-2026 в группе I с Францией, Сенегалом и Норвегией.
