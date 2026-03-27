  • Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026

Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026

Вчера, 08:30

По итогам полуфинального раунда межконтинентального плей-офф отбора ЧМ-2026 определились участники решающих матчей.

В финалах сыграют:

ДР Конго – Ямайка (путь A);

Ирак – Боливия (путь B).

Обе встречи состоятся в Мексике в ночь с 31 марта на 1 апреля по московскому времени.

Игра ДР Конго – Ямайка пройдет в Гвадалахаре и начнется в 0:00 мск.

Встреча Ирак – Боливия состоится в Монтеррее и стартует в 6:00 мск.

  • Победитель финала пути A сыграет на ЧМ-2026 в группе K с Португалией, Узбекистаном и Колумбией.
  • Победитель финала пути B сыграет на ЧМ-2026 в группе I с Францией, Сенегалом и Норвегией.

Еще по теме:
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
ФИФА намерена внедрить пять изменений в правила футбола на ЧМ-2026 19
Стало известно, почему Неймар, вероятно, не сыграет на ЧМ-2026 4
Чемпионат мира Ямайка ДР Конго Ирак Боливия
Главные новости
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14:07
ВидеоБаринов пожаловался на Глушенкова на тренировке сборной России
13:37
1
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
13:05
4
Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»
13:02
6
Головин рассказал, по чему скучает в «Монако»
12:31
1
Наводнение в Дагестане повлияло на «Динамо Мх»
12:07
1
Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России
12:04
5
Монтес из Никарагуа: «Если бы не удаление и пенальти, мы могли обыграть Россию»
11:43
3
Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа
11:35
10
ВидеоКолыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами
11:12
1
Все новости
Все новости
В Госдуме высказались о возможном участии России в ЧМ-2026
10:05
5
Власти Ирана ввели запрет для сборной на поездки во враждебные страны
Вчера, 12:45
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
Вчера, 08:30
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
Вчера, 08:22
2
ФИФА намерена внедрить пять изменений в правила футбола на ЧМ-2026
26 марта
21
Стало известно, почему Неймар, вероятно, не сыграет на ЧМ-2026
23 марта
4
Названы условия прихода Зидана в новую команду
23 марта
ФотоАзмуна назвали предателем Ирана и выгнали из сборной
20 марта
11
В Иране сформулировали позицию по участию в ЧМ-2026
19 марта
1
Экс-футболист «Зенита» и «Локомотива» сменил гражданство ради игры на ЧМ-2026
19 марта
3
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
17 марта
2
Тошич предположил, как сборная России выступила бы на ЧМ-2026
17 марта
1
Комментарий ФИФА по переносу матчей сборной Ирана из США в другую страну
17 марта
ФИФА вынесла решение по переносу матчей сборной Ирана из США
17 марта
10
Иран хочет перенести свои матчи ЧМ-2026 в Мексику
17 марта
8
Анчелотти сказал, сможет ли Винисиус вернуться к доминированию в мировом футболе
17 марта
1
Анчелотти ответил, есть ли шансы у Неймара сыграть на ЧМ-2026
17 марта
1
Заявление Азиатской футбольной конфедерации о снятии Ирана с ЧМ-2026
16 марта
1
Анчелотти собрал идеальный состав сборной Бразилии из игроков, которых он тренировал
16 марта
5
Иран призывает лишить США ЧМ-2026
14 марта
4
ФотоСборная Бразилии показала новую форму с технологией охлаждения
14 марта
2
Иран пытался спасти участие сборной в ЧМ-2026: подробности
13 марта
1
В сборной Ирана высказались по поводу возможного отказа от участия в ЧМ-2026
13 марта
3
Трамп выработал позицию по Ирану на чемпионате мира-2026
12 марта
14
Игрок «Спартака» хочет попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026
12 марта
7
Назван размер штрафа для Ирана в случае снятия сборной с ЧМ-2026
12 марта
3
Губерниев поерничал на тему допуска России на ЧМ-2026
11 марта
10
Стало известно, как власти Ирана следили за футболистками сборной в Австралии
11 марта
1
