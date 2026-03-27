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Расписание матчей
Новая Каледония - Ямайка
Новая Каледония - Ямайка: обзор матча 27 марта 2026
Новая Каледония
27.03.2026, пятница, 06:00
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
Ямайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Новая Каледония - Ямайка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
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Ямайка
Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
27 мая
Ямайка – Индия: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
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1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
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Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
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Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
3
Новая Зеландия разгромила Новую Каледонию и вышла на ЧМ-2026, один из голов забил экс-игрок «Алании»
2025.03.24 11:09
1
Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании
2025.03.21 11:57
Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026
2024.11.21 12:37
Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
27 мая
Ямайка – Индия: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта
1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
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Ямайка
0 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные,
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Товарищеские матчи. Сборные,
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27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Соломоновы Острова
0 : 0
14.11.2025
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Товарищеские матчи. Сборные,
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0 : 0
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Отборочные матчи к ЧМ. Океания, Финал
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24.03.2025
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Нигерия
3 : 0
30.05.2026
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ДР Конго
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0 : 1
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