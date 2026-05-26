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27 мая в товарищеском матче встретятся сборные Ямайки и Индии. Ямайка – опытная команда, участник стыковых матчей ЧМ-2026. Индия разгромила Бутан (6:1) в последней игре, но это был слабый соперник. Ожидается противостояние организованной обороны Ямайки и атаки Индии.

Ямайка

«Регги-бойз» – опытная команда, которая прошла через стыковые матчи ЧМ-2026 (победили Новую Каледонию 1:0, уступили ДР Конго 0:1). Оборона – главный козырь: 2 пропущенных за последние 5 матчей (0.40 в среднем). Атака не блещет – 0.60 гола за игру, но в 5 последних товарищеских матчах они забивают обязательно.

Ямайка умеет играть на результат. Дома они действуют уверенно. Единственный минус – не всегда забивают, но против дырявой обороны Индии шансы будут. В 5 последних матчах Ямайка пропустила всего 2 гола – это серьeзный уровень.

Индия

Индийцы размялись на Бутане (6:1) – это был не тест. В последних 5 играх атака работает отлично – 2.00 гола за игру. Вот только оборона дырявая: пропускают в 7 последних матчах подряд (1.20 в среднем). В гостях Индия играет слабее, чем дома.

Проблема в том, что уровень соперников у Индии невысокий. Как только встречаются более организованные команды (как Сингапур – 1:2, Гонконг – 2:1, Бангладеш – 0:1), результат становится непредсказуемым. Ямайка – совсем другой калибр.

Факты о командах:

Ямайка

Участник стыковых матчей ЧМ-2026

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 5 последних товарищеских матчах

Оборона – 0.40 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 0.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Индия

Разгромила Бутан (6:1) в последнем матче

Пропускает в 7 последних матчах подряд

Атака – 2.00 гола за игру

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч Ямайка – Индия

Ямайка – организованная команда с крепкой обороной (0.40 пропущенных). Индия умеет забивать, но против слабых соперников. Как только уровень сопротивления растeт, индийцы теряются.

Ямайка в товарищеских матчах забивает всегда. Индийцы пропускают в 7 матчах подряд. Скорее всего, хозяева не проиграют, а тотал голов будет невысоким – Ямайка не та команда, которая будет участвовать в голевой феерии.

Рекомендованные ставки: