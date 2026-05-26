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Ямайка – Индия: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85

26 мая 2026 8:21
Ямайка - Индия
27 мая 2026, среда 21:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.85
Тотал матча меньше 2.5
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27 мая в товарищеском матче встретятся сборные Ямайки и Индии. Ямайка – опытная команда, участник стыковых матчей ЧМ-2026. Индия разгромила Бутан (6:1) в последней игре, но это был слабый соперник. Ожидается противостояние организованной обороны Ямайки и атаки Индии.

Ямайка

«Регги-бойз» – опытная команда, которая прошла через стыковые матчи ЧМ-2026 (победили Новую Каледонию 1:0, уступили ДР Конго 0:1). Оборона – главный козырь: 2 пропущенных за последние 5 матчей (0.40 в среднем). Атака не блещет – 0.60 гола за игру, но в 5 последних товарищеских матчах они забивают обязательно.

Ямайка умеет играть на результат. Дома они действуют уверенно. Единственный минус – не всегда забивают, но против дырявой обороны Индии шансы будут. В 5 последних матчах Ямайка пропустила всего 2 гола – это серьeзный уровень.

Индия

Индийцы размялись на Бутане (6:1) – это был не тест. В последних 5 играх атака работает отлично – 2.00 гола за игру. Вот только оборона дырявая: пропускают в 7 последних матчах подряд (1.20 в среднем). В гостях Индия играет слабее, чем дома.

Проблема в том, что уровень соперников у Индии невысокий. Как только встречаются более организованные команды (как Сингапур – 1:2, Гонконг – 2:1, Бангладеш – 0:1), результат становится непредсказуемым. Ямайка – совсем другой калибр.

Факты о командах:

Ямайка

  • Участник стыковых матчей ЧМ-2026
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 5 последних товарищеских матчах
  • Оборона – 0.40 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем: 0.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Индия

  • Разгромила Бутан (6:1) в последнем матче
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • Атака – 2.00 гола за игру
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч Ямайка – Индия

Ямайка – организованная команда с крепкой обороной (0.40 пропущенных). Индия умеет забивать, но против слабых соперников. Как только уровень сопротивления растeт, индийцы теряются.

Ямайка в товарищеских матчах забивает всегда. Индийцы пропускают в 7 матчах подряд. Скорее всего, хозяева не проиграют, а тотал голов будет невысоким – Ямайка не та команда, которая будет участвовать в голевой феерии.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Ямайка не проиграет (1X)

1.85
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Индия Ямайка
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