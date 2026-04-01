Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ДР Конго - Ямайка: обзор матча 01 апреля 2026

ДР Конго
01.04.2026, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
1 : 0
Завершен
Ямайка
Матч Статистика Личные встречи
Протокол ДР Конго - Ямайка
Завершен
90'
+6'
45'
+3'
Статистика матча ДР Конго - Ямайка
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
16
13
Офсайды
8
0
Количество передач
499
549
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Информация о матче
Посещаемость:
39983
Новости команд
Все
ДР Конго
Ямайка
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 08:25
69
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
У тренера ДР Конго в день вылета от Англии умер отец
2 июля
1
Реакция Хабиба на волевую победу сборной Англии над ДР Конго
2 июля
1
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
Вчера, 08:25
69
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
У тренера ДР Конго в день вылета от Англии умер отец
2 июля
1
Реакция Хабиба на волевую победу сборной Англии над ДР Конго
2 июля
1
Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
27 мая
Ямайка – Индия: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.85
26 мая
Определились финальные пары межконтинентальных стыков в отборе ЧМ-2026
27 марта
1
Отбор ЧМ-2026. Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентальных стыков
27 марта
2
Итоги жеребьевки межконтинентальных стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:15
3
Больше новостей
Последние матчи
Все
ДР Конго
Ямайка
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 1 тур
Португалия
1 : 1
17.06.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные,
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 1 тур
Португалия
1 : 1
17.06.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные,
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные,
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные,
Нигерия
3 : 0
30.05.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные,
Ямайка
2 : 0
27.05.2026
Индия
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
ДР Конго
1 : 0
01.04.2026
Ямайка
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
Ямайка
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+