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Расписание матчей
ДР Конго - Ямайка
ДР Конго - Ямайка: обзор матча 01 апреля 2026
ДР Конго
01.04.2026, среда, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, Финал
1 : 0
Завершен
Ямайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ДР Конго - Ямайка
Завершен
90'
+6'
45'
+3'
Статистика матча ДР Конго - Ямайка
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
16
13
Офсайды
8
0
Количество передач
499
549
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Информация о матче
Посещаемость:
39983
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