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  • Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026

Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026

27 мая, 20:20
Ямайка
27.05.2026, среда, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Индия
8' C. Clarke 78' K. Dixon
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ямайка
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
19
Kyle Ming
ЦЗ
17
Дамион Лоу
ЦЗ
6
Odin Samuels-Smith
ЦЗ
18
Brandon Cover
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
16
Tyrese Hall
ЦП
5
Courtney Clarke
ЦП
22
Nickalia Fuller
ЦФ
10
Kaheim Dixon
ЦФ
9
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Спейд
Индия
1
Gurmeet Singh
ВР
6
Акаш Мишра
ЛЗ
5
Сандеш Джинган
ЦЗ
3
Roshan Singh
ЦЗ
2
Рахул Бхеке
ПЗ
27
Нихил Пужари
ПЗ
25
Jeakson Singh
ЦП
19
Farukh Choudhary
ЦП
7
Лаллианзуала Чхангте
ПВ
17
Edmund Lalrindika
ЦФ
10
R. Williams
ЦФ
Главный тренер
Халид Джамиль
Ямайка
0
Joshua Grant
ВР
1
Tafari Chambers
ВР
44
Рахим Эдвардс
ЦЗ
6
Jeovanni Laing
ЦЗ
11
Christopher Ainsworth
ЦЗ
27
Marlon van de Wetering
ЦЗ
0
Delano McCoy-Splatt
ЦП
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
16
Dwight Merrick
ЦФ
10
Даджон Браун
ЦФ
Индия
13
Hrithik Tiwari
ВР
23
Albino Gomes
ВР
3
Pramveer Singh
ЦЗ
5
B. Varghese
ЦЗ
22
Nikhil Barla
ЦЗ
16
Louis Nickson Macarton
ЦП
17
P N Noufal
ЦП
15
Ricky John Shabong
ЦП
12
Mohammed Sanan K
ЦП
14
Викрам Партап Сингх
ПВ
11
R. Ali
ЦФ
3-4-3
13
Бойс-Кларк
19
17
Лоу
6
18
16
5
14
Хэйден
9
10
22
3-2-2-1-2
1
2
Бхеке
5
Джинган
3
27
Пужари
6
Мишра
25
19
7
Чхангте
10
17
5
16
16
5
10
17
17
10
3
15
15
3
19
12
12
19
14
Партап Сингх
14
Партап Сингх
17
11
11
17
Остались в запасе
Ямайка
Индия
0
Joshua Grant
ВР
1
Tafari Chambers
ВР
44
Рахим Эдвардс
ЦЗ
6
Jeovanni Laing
ЦЗ
11
Christopher Ainsworth
ЦЗ
27
Marlon van de Wetering
ЦЗ
0
Delano McCoy-Splatt
ЦП
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
10
Даджон Браун
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Спейд
13
Hrithik Tiwari
ВР
23
Albino Gomes
ВР
3
Pramveer Singh
ЦЗ
5
B. Varghese
ЦЗ
22
Nikhil Barla
ЦЗ
16
Louis Nickson Macarton
ЦП
Главный тренер
Халид Джамиль
Остались в запасе
0
Joshua Grant
ВР
1
Tafari Chambers
ВР
44
Рахим Эдвардс
ЦЗ
6
Jeovanni Laing
ЦЗ
11
Christopher Ainsworth
ЦЗ
27
Marlon van de Wetering
ЦЗ
0
Delano McCoy-Splatt
ЦП
16
Nicholas Simmonds
ЦФ
10
Даджон Браун
ЦФ
Остались в запасе
13
Hrithik Tiwari
ВР
23
Albino Gomes
ВР
3
Pramveer Singh
ЦЗ
5
B. Varghese
ЦЗ
22
Nikhil Barla
ЦЗ
16
Louis Nickson Macarton
ЦП
Главный тренер
Рудольф Спейд
Главный тренер
Халид Джамиль
Статистика матча Ямайка - Индия
1
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
2
Удары мимо ворот
2
4

Смотреть прямую трансляцию Ямайка против Индии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 мая в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Ямайка – Индия

Ямайка – Индия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Индия Ямайка
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