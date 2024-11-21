Стало известно, какая сборная может первой пройти отбор на ЧМ-2026

Сборная Японии в марте следующего года может стать первой командой, успешно прошедшей отбор на чемпионат мира-2026. Если ей этого не удастся, то первой станет лучшая команда отбора в Океании. Это стало известно по итогам матчей 6-го тура третьего раунда азиатского отбора на ЧМ.

Япония лидирует в группе C с 16 очками за четыре тура до финиша. Второе место занимает Австралия (7 очков), далее расположились Индонезия (6), Саудовская Аравия (6), Бахрейн (6) и Китай (6). Прямые путевки на ЧМ от Азии получат команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места.

В 7-м туре 20 марта 2025 года Япония дома примет Бахрейн. В случае победы она гарантирует себе одно из двух первых мест и путевку на чемпионат мира.

Япония имеет высокие шансы досрочно квалифицироваться на ЧМ и в случае ничьей с Бахрейном в 7-м туре. При таком исходе этого не произойдет только если в других матчах группы Саудовская Аравия дома победит Китай, а Индонезия при этом в гостях выиграет у Австралии.

В случае поражения от Бахрейна, Япония сможет квалифицироваться на ЧМ не раньше 8-го тура, который состоится 25 марта.

При таком раскладе первой путевку в финальный турнир завоюет лучшая сборная Океании. В этой конфедерации определились четыре команды, которые сыграют в третьем раунде отбора по системе плей-офф.

21 марта пройдут полуфиналы Новая Каледония – Таити и Новая Зеландия – Фиджи. Финал состоится 24 марта. Его победитель сыграет на ЧМ-2026. Финалист получит право на выступление в межконтинентальном плей-офф. Все матчи решающей стадии квалификации в Океании пройдут в Новой Зеландии.

В других группах азиатского отбора некоторые сборные также могут весной досрочно выиграть путевки на ЧМ-2026, но это случится не ранее 8-го тура (25 марта). Такая возможность есть у Ирана и Южной Кореи, а при определенных раскладах также у Узбекистана и Ирака.

Иран лидирует в группе A (16 очков), далее расположились Узбекистан (13), ОАЭ (10), Катар (7), Кыргызстан (3) и КНДР (2). Южная Корея занимает первое место в группе B (14 очков), следом в таблице находятся Ирак (11), Иордания (9), Оман (6), Кувейт (4) и Палестина (3) .

Матчи 9-го и 10-го туров азиатского отбора пройдут в июне. Команды, которые займут в группах 3-е и 4-е места, продолжат борьбу в следующих раундах за еще 2 путевки на ЧМ-2026 от Азии и 1 место в межконтинентальном плей-офф.

На ЧМ-2026 впервые сыграют 48 команд. США, Мексика и Канада имеют гарантированные места на турнире как страны-хозяйки.

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