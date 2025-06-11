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Реакция Губерниева на выход Узбекистана на ЧМ-2026

Вчера, 12:16
3

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал выход Узбекистана на чемпионат мира-2026.

  • Узбекистанцы впервые вышли на ЧМ.
  • Турнир пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.
  • Впервые ЧМ пройдет с 48 участниками.

«Мне нравится Узбекистан. Страна очень быстро развивается, открыта всему миру, ориентирована на лучшее. И футбол как отображение жизни в Узбекистане. И это очень здорово.

Сборная Узбекистана – команда молодая, боевитая. Очень надеюсь, что на чемпионате мира будет бороться за выход из группы и пройдет дальше. И вообще футбол – тот самый случай, когда действительно все сходится в подходе Узбекистана. И к жизни людей, и к спорту. И страна открытая, люди замечательные.

Я большой фанат узбекского народа. Знаю, что и меня любят здесь. Хочу пожелать команде всего самого доброго, не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Как поется в знаменитой песне группы «Ялла»: «Бака-бака-банг, дор уйнанг. Если упадешь – не плачь, а встань». Поэтому, какая страна, такой замечательный футбол на уровне сборной команды. Желаю всяческих удач и горжусь дружбой с прекрасной страной, с прекрасным народом», – сказал Губерниев.

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Источник: телеграм-канал «АЗИЯ СПОРТ»
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Узбекистан. Суперлига Узбекистан Губерниев Дмитрий
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Комментарии (3)
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1749636094
Футбольный обозреватель Губерниев...он же биатлонный обозреватель...он же гребной обозреватель...он же Гоша...он же просто оборзеватель...
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...короче
1749639234
...вот, печенью чую, Губа ещё и в политического аналитика и обозревателя вскорости вылупится, как жук из личинки(...
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Тинез Розоп
1749643656
Я большой фанат узбекского народа)…( дачу хочет новую построить?)
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