Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026

В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2026 в Азии. По ее итогам сформированы два трио.

Группа A. Катар, ОАЭ, Оман.

Группа B. Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия.

Матчи в группах пройдут в один круг 8, 11 и 14 октября. Хозяевами турниров будут Катар и Саудовская Аравия соответственно.

Победители групп квалифицируются на ЧМ-2026. Команды, занявшие 2-е места, проведут стыковые матчи 13 и 18 ноября за право сыграть в межконтинентальном плей-офф. В первом стыковом матче дома сыграет вторая команда из группы A, в ответном – из группы B.