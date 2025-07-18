Результаты жеребьевки азиатского плей-офф за две путевки на ЧМ-2026

В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2026 в Азии. По ее итогам сформированы два трио.
Группа A. Катар, ОАЭ, Оман.
Группа B. Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия.
Матчи в группах пройдут в один круг 8, 11 и 14 октября. Хозяевами турниров будут Катар и Саудовская Аравия соответственно.
Победители групп квалифицируются на ЧМ-2026. Команды, занявшие 2-е места, проведут стыковые матчи 13 и 18 ноября за право сыграть в межконтинентальном плей-офф. В первом стыковом матче дома сыграет вторая команда из группы A, в ответном – из группы B.
- Ранее на ЧМ-2026 от Азии квалифицировались Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания и Австралия, от других континентов – Новая Зеландия, Аргентина, Бразилия и Эквадор, а также хозяева турнира Канада, Мексика и США.
- В финальном турнире впервые выступят 48 сборных.