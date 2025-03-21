Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании

В столице Новой Зеландии Веллингтоне прошли полуфинальные матчи третьего раунда отбора на ЧМ-2026 в Океании.
В первой встрече 1/2 финала Новая Каледония победила Таити со счетом 3:0.
В другом полуфинале Новая Зеландия разгромила команду Фиджи со счетом 7:0.
Победители этой стадии сыграют в решающем матче в Окленде 24 марта. Матч Новая Каледония – Новая Зеландия начнется в 9:10 мск.
Победитель игры станет второй командой, после Японии, которая пройдет отбор на ЧМ-2026. Проигравший продолжит борьбу за место на ЧМ-2026 в межконтинентальном плей-офф.
- Команда из Океании впервые получит прямую путевку на чемпионат мира.
- Новая Зеландия ранее играла на ЧМ в 1982 и 2010 годах.
- Новая Каледония в 6-й раз играет в отборе на ЧМ, но ни разу не выходила в финальный турнир.
- Новая Каледония – это особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в Тихом океане.
Источник: «Бомбардир»