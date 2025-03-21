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Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании

Сегодня, 11:57

В столице Новой Зеландии Веллингтоне прошли полуфинальные матчи третьего раунда отбора на ЧМ-2026 в Океании.

В первой встрече 1/2 финала Новая Каледония победила Таити со счетом 3:0.

В другом полуфинале Новая Зеландия разгромила команду Фиджи со счетом 7:0.

Победители этой стадии сыграют в решающем матче в Окленде 24 марта. Матч Новая Каледония – Новая Зеландия начнется в 9:10 мск.

Победитель игры станет второй командой, после Японии, которая пройдет отбор на ЧМ-2026. Проигравший продолжит борьбу за место на ЧМ-2026 в межконтинентальном плей-офф.

  • Команда из Океании впервые получит прямую путевку на чемпионат мира.
  • Новая Зеландия ранее играла на ЧМ в 1982 и 2010 годах.
  • Новая Каледония в 6-й раз играет в отборе на ЧМ, но ни разу не выходила в финальный турнир.
  • Новая Каледония – это особое административно-территориальное образование Франции, расположенное в Тихом океане.

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Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Океания Фиджи Новая Зеландия Новая Каледония Таити
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