Стали известны две команды, которые разыграют путевку на ЧМ-2026 от Океании

В столице Новой Зеландии Веллингтоне прошли полуфинальные матчи третьего раунда отбора на ЧМ-2026 в Океании.

В первой встрече 1/2 финала Новая Каледония победила Таити со счетом 3:0.

В другом полуфинале Новая Зеландия разгромила команду Фиджи со счетом 7:0.

Победители этой стадии сыграют в решающем матче в Окленде 24 марта. Матч Новая Каледония – Новая Зеландия начнется в 9:10 мск.

Победитель игры станет второй командой, после Японии, которая пройдет отбор на ЧМ-2026. Проигравший продолжит борьбу за место на ЧМ-2026 в межконтинентальном плей-офф.